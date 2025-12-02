Башкирия получила еще 117 млн рублей на «земские» выплаты

Республика Башкортостан получила из федерального бюджета дополнительные 117 млн рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин сообщил, что республика получила дополнительное федеральное финансирование в размере 117 млн рублей на реализацию программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в 2025 году. Регион третий год получает средства от Минфина России в связи с распределением бюджета.

Финансирование предназначено для выплат 94 врачам и 28 средним медицинским работникам. Компенсации составляют от 500 тысяч до 1,5 млн рублей в зависимости от категории специалиста и места работы. Средства планируется перечислить до конца текущего года.

В 2025 году поддержку по данным программам получили 129 медицинских специалистов на сумму 144,5 млн рублей. При трудоустройстве в сельской местности врачам выплачивают 1 млн рублей, фельдшерам, акушеркам и медсёстрам — 500 тысяч рублей. Специалисты должны отработать пять лет, при этом возможна однократная смена места работы внутри региона.

В декабре 2024 года республике выделили 58,8 млн рублей на компенсации медикам за работу в сельской местности. Ранее регион получил субсидию в размере 121,4 млн рублей.

Программы действуют с 2012 года. В Башкортостане за время их работы трудоустроились 2556 специалистов, общая сумма выплат составила около 2,5 млрд рублей. В 2024 году по программе «Земский доктор» работу начали 197 врачей.

По данным на первое полугодие 2025 года, укомплектованность врачами в регионе составляла 96,15%. В медицинских организациях республики открыто около 2,8 тысячи вакансий для врачей. В прошлом году в учреждениях работали 55,38 тысяч сотрудников, включая 16 177 врачей и 39 203 специалистов среднего звена.