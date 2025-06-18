Башкирия нацелилась на сотню миллиардов инвестиций на ПМЭФ

Башкирское правительство озвучило амбициозные планы по привлечению инвестиций на Петербургском международном экономическом форуме. Премьер-министр Андрей Назаров в соцсетях раскрыл детали участия региона в главном экономическом событии года.

Республиканская делегация нацелена на переговоры с представителями Китая, Беларуси, Узбекистана и Бахрейна, а также нескольких российских субъектов. Министр экономразвития Рустам Муратов ранее заявлял о готовности подписать три десятка соглашений общей стоимостью около ста миллиардов рублей.

Башкирский стенд займет 390 квадратных метров выставочной площади. Среди экспонатов снова представят обучающую мобильную игру «Берлога», ставшую визитной карточкой региона на подобных мероприятиях.

Особое внимание власти уделяют ежегодному рейтингу инвестиционной привлекательности регионов, который традиционно озвучивается на форуме. Башкортостан пять лет держится в первой десятке, а в прошлом году занял третью строчку.

Форум проходит с 18 по 21 июня в Санкт-Петербурге при участии делегаций из 92 стран. Почетным гостем мероприятия стало Королевство Бахрейн.