Башкирия направит почти 4 миллиарда рублей на расселение аварийного жилья до 2028 года

Власти республики утвердили финансирование третьего и четвёртого этапов программы, по которой более 21 тысячи жителей переедут в новые квартиры.

Правительство Башкирии определило параметры финансирования региональной программы по переселению граждан из аварийных домов. Постановление, закрепляющее бюджет третьего и четвёртого этапов — вплоть до 2028 года, — подписал глава республики Радий Хабиров. Об этом сообщает «Коммерсант-Уфа».

Программу приняли в июне 2024 года, она рассчитана до конца 2030 года и охватывает 55 населённых пунктов — городов и сельских поселений Башкирии. Переселение затронет жильцов домов, признанных аварийными начиная с 2017 года. Всего в регионе насчитывается более 700 таких зданий, в которых проживают порядка 21,5 тысячи человек.

В сентябре правительство утвердило финансирование первых двух этапов — с 2024 по 2026 год. Общий объём составил около 1,04 миллиарда рублей: 615,6 миллиона поступят от федерального Фонда развития территорий, 367 миллионов — из республиканского бюджета, ещё 56,5 миллиона — из муниципальных средств. Финансирование последующих этапов на тот момент не было определено.

По новому постановлению на третий и четвёртый этапы федеральный Фонд развития территорий направит 2,34 миллиарда рублей, республика добавит 1,39 миллиарда, города и районы — ещё 186,4 миллиона. Общий бюджет программы с учётом ранее утверждённых средств превысит 3,9 миллиарда рублей.