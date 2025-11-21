0
Экономика

«Башкиравтодор» подаст на банкротство трех должников на фоне процедуры наблюдения

Находящийся под наблюдением «Башкиравтодор» подает на банкротство трех компаний. Сумма претензий к должникам превышает 150 млн рублей.
двер грузовика с логотипом башкиравтодора
©АО "БАШКИРАВТОДОР"

Крупнейший дорожный подрядчик республики АО «Башкиравтодор», сообщил о намерении подать заявления о банкротстве трех организаций. Речь идет о компаниях «Башкапиталстрой-2», «СК Реконструкция» из Уфы и «Стройбирь» из Бирска. Информация об этом появилась на Федресурсе.

Наибольшие претензии у госпредприятия возникли к уфимскому ООО «СК Реконструкция». В октябре 2024 года суд обязал эту фирму выплатить «Башкиравтодору» 17,1 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке товаров. В феврале 2025 года арбитраж добавил к сумме взыскания еще 125,3 млн рублей из-за нарушений при строительстве водопровода в поселке Цветы Башкирии.

С компании «Башкапиталстрой-2» дорожный подрядчик в мае взыскал 9,5 млн рублей. В Арбитражном суде Башкирии также рассматривается спор о взыскании дополнительных 633 тыс. рублей. Третий должник, компания «Стройбирь», имеет задолженность с 2020 года. Сначала сумма составляла 348,4 тыс. рублей, а через год увеличилась на 2,7 млн рублей за работы по благоустройству школы в Бирске.

Сам «Башкиравтодор» находится в сложной финансовой ситуации. В июле 2025 года суд признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство, однако в сентябре апелляционная инстанция в Челябинске отменила это решение, вернув процедуру наблюдения. Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал июльское решение суда как попытку захвата контроля над госкомпанией.

Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» на начало 2025 года превышала 5,4 млрд рублей, а чистый убыток по итогам 2024 года составил 716 млн рублей. Ситуация осложняется уголовным делом в отношении бывшего директора Ильдара Юламанова, связанным с хищениями при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка.

Похожие записи
0
17.11.2025
Криминал

В Башкирии отец троих детей получил реальный срок за долг по алиментам

наручники на решетке
41-летний житель Белокатайского района проведет пять месяцев в исправительной колонии общего режима за неуплату алиментов. Суд вынес такое решение из-за долга перед тремя несовершеннолетними детьми, который
0
11.11.2025
Экономика

«Доставил нам головную боль»: Хабиров о спасении «Башкиравтодора»

двер грузовика с логотипом башкиравтодора
Глава Башкирии Радий Хабиров в прямом эфире рассказал о спасении «Башкиравтодора». У компании миллиардные долги, сорванные контракты и попытка рейдерского захвата.
0
28.10.2025
Спорт

«Долгов нет, зарплаты выплачены»: Ринат Баширов рассказал о финансовом оздоровлении «Салавата Юлаева»

ринат Баширов
«Салават Юлаев» закрыл долги по зарплате и бюджету. Клуб вышел в плюс, управленцы готовят обновлённую команду без кредиторской тени.
1
30.09.2025
Новости

Долги за капремонт в Башкирии достигли 1,6 миллиарда рублей

многоквартирный дом
Жители Башкирии накопили колоссальный долг за капремонт — 1,6 млрд рублей. И это при том, что собираемость взносов почти стопроцентная. Власти устали ждать и начали рассылать досудебные претензии.
0
24.09.2025
Криминал

Девять лет колонии за хищение 152 миллионов рублей: главу «Башкиравтодора» признали виновным

ильдар юланов
Глава «Башкиравтодора» Ильдар Юланов получил 9 лет колонии за хищение 152 млн на ремонте дорог в Башкирии. Его подельники тоже отправятся за решётку.
-1
21.09.2025
Новости

Хабиров против чертей, заводы под атакой и похороны авторитета: итоги прошедшей недели в Башкирии

Радий Хабиров
Неделя в Башкирии выдалась горячей. Глава республики отбивает госкомпанию от рейдеров, бизнес готовится к сокращениям, а над Салаватом сбили очередной БПЛА.
0
16.09.2025
Дороги и транспорт

Глава Башкирии спас «Башкиравтодор», а в Баймаке этого не заметили

стенд ремонт дороги
Глава Башкирии отчитался о спасении «Башкиравтодора», но жители не видят результатов. В Баймакском районе баннер с датой сдачи объекта «никогда» стал локальным мемом, пока власти ссылаются на трудности.
0
15.09.2025
Новости

В Башкирии отбили атаку на главного дорожного подрядчика

укладка асфальта
Глава Башкирии заявил о попытке рейдерского захвата «Башкиравтодора». Как только компания вышла в плюс, её попытались обанкротить через арбитражный суд. Вмешались силовики.
