«Башкиравтодор» подаст на банкротство трех должников на фоне процедуры наблюдения

Находящийся под наблюдением «Башкиравтодор» подает на банкротство трех компаний. Сумма претензий к должникам превышает 150 млн рублей.

Крупнейший дорожный подрядчик республики АО «Башкиравтодор», сообщил о намерении подать заявления о банкротстве трех организаций. Речь идет о компаниях «Башкапиталстрой-2», «СК Реконструкция» из Уфы и «Стройбирь» из Бирска. Информация об этом появилась на Федресурсе.

Наибольшие претензии у госпредприятия возникли к уфимскому ООО «СК Реконструкция». В октябре 2024 года суд обязал эту фирму выплатить «Башкиравтодору» 17,1 млн рублей за неисполнение обязательств по поставке товаров. В феврале 2025 года арбитраж добавил к сумме взыскания еще 125,3 млн рублей из-за нарушений при строительстве водопровода в поселке Цветы Башкирии.

С компании «Башкапиталстрой-2» дорожный подрядчик в мае взыскал 9,5 млн рублей. В Арбитражном суде Башкирии также рассматривается спор о взыскании дополнительных 633 тыс. рублей. Третий должник, компания «Стройбирь», имеет задолженность с 2020 года. Сначала сумма составляла 348,4 тыс. рублей, а через год увеличилась на 2,7 млн рублей за работы по благоустройству школы в Бирске.

Сам «Башкиравтодор» находится в сложной финансовой ситуации. В июле 2025 года суд признал предприятие банкротом и открыл конкурсное производство, однако в сентябре апелляционная инстанция в Челябинске отменила это решение, вернув процедуру наблюдения. Глава Башкирии Радий Хабиров охарактеризовал июльское решение суда как попытку захвата контроля над госкомпанией.

Общая сумма требований кредиторов к «Башкиравтодору» на начало 2025 года превышала 5,4 млрд рублей, а чистый убыток по итогам 2024 года составил 716 млн рублей. Ситуация осложняется уголовным делом в отношении бывшего директора Ильдара Юламанова, связанным с хищениями при реконструкции трассы Бирск — Тастуба — Сатка.