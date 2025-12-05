0
Экономика

Банки усилили контроль за выдачей наличных через банкоматы. Сколько теперь можно снять

С начала осени банки обязаны анализировать все попытки снятия наличных. При выявлении признаков мошенничества вводится временное ограничение на выдачу средств.
пользователь за ноутбуком с банковской картой
© Imagen

С 1 сентября 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, согласно которым российские банки обязаны проводить проверку каждой операции по выдаче наличных денежных средств через банкоматы. Финансовые учреждения должны сверять транзакции с обновленным перечнем признаков мошеннической активности, утвержденным Банком России.

В случае если автоматическая система мониторинга классифицирует операцию как подозрительную, банк обязан приостановить выдачу полной суммы. Для таких ситуаций введен суточный лимит: клиент сможет получить через терминал не более 50 тысяч рублей. Данное ограничение действует в течение 48 часов, пока клиент не подтвердит, что совершает операцию добровольно и без давления третьих лиц.

Для граждан, чьи реквизиты ранее были внесены в базу данных Банка России о случаях и попытках осуществления переводов без согласия клиента, предусмотрены более строгие меры. Максимальная сумма снятия наличных для такой категории пользователей ограничена 100 тысячами рублей в месяц. Остальные средства на счете остаются доступными только для безналичных операций.

Приостановка операций осуществляется на основании девяти критериев риска. К ним относятся нехарактерное для конкретного клиента время или место использования банкомата, а также попытки обналичивания средств сразу после их поступления (например, после оформления кредита или перевода через СБП).

Законодательные нововведения направлены на противодействие социальной инженерии и предотвращение вывода похищенных средств. Для клиентов, совершающих стандартные операции, не подпадающие под критерии риска, порядок использования устройств самообслуживания остается прежним.

