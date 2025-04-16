АСВ: Клиенты Промтрансбанка с отозванной лицензией должны продолжать выплачивать кредиты

Невыполнение обязательств приведет к штрафным санкциям

Вчера Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка (ПТБ), а временное управление над финансовой организацией перешло к Агентству по страхованию вкладов. Сегодня пресс-служба АСВ сообщила, что все клиенты, оформившие кредиты в ПТБ, должны и дальше вовремя выполнять платёжные обязательства перед банком. Неисполнение графика платежей может привести к начислению штрафных санкций.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что, лицензия у ПТБ была отозвана из-за нарушений банковского законодательства, убытков и проведения операций, вызвавших вопросы у регулятора.

АСВ уточнило: застрахованы вклады 23,3 тысячи клиентов банка, среди которых есть как частные лица, так и организации. Из этой суммы выплаты составят 5,64 миллиарда рублей. Если остаток по вкладу превышает лимит страхового возмещения, клиент имеет право подать заявление кредитора.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в регионе финансовые организации отвергли более половины заявлений на жилищные займы, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Согласно данным от 1 апреля, банки региона не одобрили почти 56 процентов обращений граждан, желающих оформить ипотеку.