Главная » Экономика
32

АСВ: Клиенты Промтрансбанка с отозванной лицензией должны продолжать выплачивать кредиты

Невыполнение обязательств приведет к штрафным санкциям
пятитысячные рублевые купюры
©News-bash

Вчера Банк России отозвал лицензию у Промтрансбанка (ПТБ), а временное управление над финансовой организацией перешло к Агентству по страхованию вкладов. Сегодня пресс-служба АСВ сообщила, что все клиенты, оформившие кредиты в ПТБ, должны и дальше вовремя выполнять платёжные обязательства перед банком. Неисполнение графика платежей может привести к начислению штрафных санкций.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что, лицензия у ПТБ была отозвана из-за нарушений банковского законодательства, убытков и проведения операций, вызвавших вопросы у регулятора.

АСВ уточнило: застрахованы вклады 23,3 тысячи клиентов банка, среди которых есть как частные лица, так и организации. Из этой суммы выплаты составят 5,64 миллиарда рублей. Если остаток по вкладу превышает лимит страхового возмещения, клиент имеет право подать заявление кредитора.

Ранее Ньюс-Баш писал о том, что в регионе финансовые организации отвергли более половины заявлений на жилищные займы, сообщает Национальное бюро кредитных историй. Согласно данным от 1 апреля, банки региона не одобрили почти 56 процентов обращений граждан, желающих оформить ипотеку.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.