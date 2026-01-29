Аренда жилья в Уфе подорожала вопреки росту предложения

Средняя ставка долгосрочной аренды в столице Башкирии выросла до 29,3 тысячи рублей. Повышение цен зафиксировано одновременно с увеличением объема предложения на 28%.

В декабре 2025 года средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Уфе выросла до 29 300 рублей. Аналитики сервиса «Авито Недвижимость» зафиксировали годовой рост цен на 5%, хотя количество свободных квартир в городе увеличилось на 28%.

Уфимский феномен

Ситуация в Уфе противоречит классическим законам рынка. Обычно, когда предложение превышает спрос, цены падают. Это произошло в половине крупных городов России. Например, в Туле аренда подешевела на 14% (до 34 200 рублей), а в Липецке — на 13% (до 25 000 рублей). В этих городах собственники вынуждены снижать ставки, чтобы найти жильцов.

В Уфе владельцы недвижимости держат цены. Несмотря на то, что выбор квартир стал шире почти на треть, средний чек вырос на 1 400 рублей по сравнению с декабрем 2024 года. По темпам роста цен Уфу обогнали только Рязань (рост на 17%, до 35 000 рублей) и Владивосток (рост на 15%, до 33 700 рублей).

Сколько стоят квартиры

Самые доступные варианты сейчас можно найти в Кирове — там средняя квартира стоит 22 700 рублей. Чуть дороже в Ульяновске — 23 200 рублей, и в Иваново — 24 200 рублей. Уфа в этом списке держится в середине, но ближе к дорогим регионам.

Если разбивать уфимские цены по категориям, то за однокомнатную квартиру арендодатели просят в среднем 25 000 – 27 000 рублей. Двухкомнатные квартиры обойдутся дороже — около 34 000 рублей. Снять комнату в Уфе стоит более 11 000 рублей, и этот сегмент тоже подорожал, в то время как по России цены на комнаты падают.

Что это значит для горожан

Аренда съедает значительную часть бюджета уфимцев. По данным за первое полугодие 2025 года, средняя зарплата в городе составляла 79 400 рублей. Это значит, что среднестатистический арендатор отдает за жилье 37% своего ежемесячного дохода.

При текущих ставках копить на ипотечный взнос становится сложнее. Если у вас есть свое жилье, которое вы планируете сдавать, сейчас выгодный момент: конкуренция среди квартир высокая, но рынок позволяет не снижать цену. Если вы ищете квартиру, рассчитывать на большие скидки не стоит, несмотря на обилие объявлений.

Прогноз на 2026 год

Эксперты связывают будущее рынка с ключевой ставкой Центробанка. Логика следующая: пока ставка высокая, ипотека остается дорогой, и люди вынуждены снимать жилье, поддерживая спрос.

Если в 2026 году ключевая ставка снизится (прогнозы говорят о возможном снижении до 9–10%), ипотека станет доступнее. Тогда часть квартир уйдет с рынка аренды на рынок продажи. Предложение сократится, конкуренция за жильцов снизится, и цены на аренду могут вырасти еще сильнее из-за дефицита свободных лотов.

Справка

Весь 2025 год рынок недвижимости Уфы штормило. Осенью фиксировался резкий скачок цен на маленькие квартиры, а предложение колебалось от месяца к месяцу. Текущий рост на 5% — это усредненный показатель за год. Для сравнения, официальная инфляция и рост тарифов ЖКХ также подталкивают собственников переписывать ценники, чтобы сохранить доходность своих инвестиций.