АПК «Алексеевский» закрыл 72 магазина в Уфе и районе и меняет формат торговли

АПК «Алексеевский» закрыл большую часть розничной сети в Уфе и районе. Предприятие намерено перезапустить торговлю в формате небольших точек.

Агропромышленный комплекс «Алексеевский» свернул большую часть собственной розничной сети в столице Башкирии и пригороде. Из 80 фирменных точек уже закрылись 72, еще шесть прекратят работу в ближайшее время. Генеральный директор предприятия Дмитрий Овчинников сообщил изданию РБК Уфа, что компания не выдерживает конкуренции с федеральными сетями и давления налогов, поэтому переходит на оптовые продажи и формат «у дома».

Причины закрытия: НДС, аренда и демпинг сетей

Руководство совхоза решило оставить только два фирменных магазина — оба находятся непосредственно в поселке Алексеевка. Остальные точки в Уфе и Уфимском районе ликвидируют. Дмитрий Овчинников назвал три главные причины такого решения.

Первая — налоги. Повышение НДС сделало продукцию в магазинах малого формата дороже на 10%. Вторая — аренда. Содержание помещений площадью 40–50 кв. м стало слишком накладным для предприятия. Третья — демпинг крупных сетей. Ритейлеры продают дешевое молоко из сухого сырья, а «Алексеевский» не может опустить цены на натуральный продукт ниже себестоимости. По словам директора, покупатели выбирают низкую цену, игнорируя состав продукта.

Судьба сотрудников и компенсации при увольнении

Массовых увольнений не планируется. Персоналу закрытых точек предложили альтернативу: часть продавцов устроилась в соседние сетевые магазины, часть вернулась работать на само производство в Алексеевку. Директор заверил, что работы на предприятии хватит всем. Тем, кто все же решил уволиться, компания выплатит компенсации.

Возвращение весной: формат «у дома» на 20–30 квадратов

Полностью уходить с розничного рынка компания не собирается. Совет директоров уже рассматривает план возвращения, но в другом виде. Вместо привычных просторных залов «Алексеевский» планирует открывать компактные точки площадью 20–30 кв. м в формате «магазин у дома».

Ассортимент останется прежним, но сократятся расходы на аренду. Первые магазины обновленного формата могут открыться уже этой весной. Пока же продукцию совхоза отправляют на оптовый рынок, а закупки товаров сторонних производителей, которые раньше продавались в фирменных лавках, временно остановили.

Где теперь купить продукцию «Алексеевского» в Уфе

Если вы привыкли покупать молоко и овощи в киосках «Алексеевского» возле дома, теперь придется искать их в других местах. Сейчас продукция доступна на оптовых рынках или непосредственно в двух магазинах при производстве в Алексеевке. Стоит ожидать появления новых, более тесных точек продаж через несколько месяцев. Цены в них, скорее всего, останутся на прежнем уровне, так как цель реформы — не снизить стоимость товара, а сократить издержки компании.

Цены на молоко в Башкирии и конкуренция с федералами

Ситуация с ценами на молочные продукты в регионе остается сложной. По данным Башстата, в ноябре 2025 года средняя цена литра пастеризованного молока в Башкирии составляла 89,40 рубля, а в Уфе превышала 92 рубля. Местные производители с натуральным сырьем вынуждены конкурировать с федеральными гигантами, которые держат цены за счет огромных объемов и использования заменителей.

Сам АПК «Алексеевский» остается крупным игроком: предприятие на 99% принадлежит республике, его выручка за 2024 год составила 1,4 млрд рублей, а чистый убыток — 172 млн рублей. Мощности завода позволяют перерабатывать до 25 тонн молока в сутки, поэтому закрытие розницы, по мнению руководства, не обрушит финансовые показатели компании.