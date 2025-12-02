0
4 часа
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье и ставок по ипотеке в 2026 году

Аналитики дали прогноз по ипотеке и ценам на жилье в 2026 году: ставки по рыночным кредитам останутся на уровне 14-17%, доступность снизится, а стоимость квартир вырастет на 10-20%.
строящийся дом
©Rutube

Аналитики недвижимости подготовили прогноз по рынку ипотечного кредитования на 2026 год, сообщает РИА Новости. В первом квартале инфляция достигнет максимальных значений, а ключевая ставка начнет снижаться до среднего уровня в 15%, к концу года опустившись до 13%. Процесс будет медленным.

Рыночная ипотека без господдержки станет недоступна для большинства населения. Это долгосрочный продукт без возможности переложить процентный риск на заемщика, что запрещено законом. При высоких ставках спрос на несубсидированные кредиты остается низким. Интерес к ипотеке может вернуться при ставке 10-12%, но это произойдет не раньше конца 2026 — начала 2027 года.

По базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13-14%, что позволит снизить ипотечные ставки до 14,5-15% по рыночным программам и до 8,5-9% по льготным. ВТБ прогнозирует рост ипотечного рынка на 25%, объем выдач может достичь 5,3 триллиона рублей. Соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета — на один рыночный кредит будет приходиться один льготный.

Цены на недвижимость продолжат расти. Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов сообщил о росте стоимости вторичных квартир на 10-12% в 2026 году по сравнению с текущим годом. Снижение ключевой ставки во второй половине года запустит кредитование по рыночным ставкам и увеличит спрос на вторичное жилье примерно на 15%. Новостройки подорожают на 12-14%, восстановление спроса позволит продавцам повышать цены.

Аналитики CORE.XP прогнозируют удорожание жилья в 2026 году в среднем на 20%, проекты будут выходить на рынок с уровнем бронирования около 80%. Дорогая ипотека останется сдерживающим фактором — при ключевой ставке 12-13% кредиты будут недоступны для значительной части населения. Это ограничит платежеспособный спрос, но не остановит рост цен.

В Башкирии 17,3% семей могут позволить себе купить квартиру в кредит против 14,3% в прошлом году, однако это ниже показателя 2023 года, когда такую возможность имели 30,7% семей. По данным Росстата, ввод жилья в Башкирии в январе-мае 2025 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В регионе действует программа господдержки через Фонд развития жилищного строительства, позволяющая льготным категориям граждан покупать квартиры по цене от 61 тысячи рублей за квадратный метр.

Похожие записи
0
29.11.2025
Экономика

Целое здание по цене старой иномарки? В Башкирии пустят с молотка бывший детсад. Ценник вас удивит

молоток и ключ с брелоком
В Кушнаренковском районе республики на торги выставлено здание бывшего детского сада в селе Бакаево. Условия аукциона и стоимость объекта.
0
26.11.2025
Новости

«Мир квартир»: продав квартиру в Уфе, можно купить лишь 18 квадратных метров в Москве

многоквартирный дом
Специалисты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько квадратных метров жилья в Москве можно приобрести, продав среднестатистическую квартиру в Уфе.
0
18.11.2025
Новости

В России предложили ввести психиатрическую экспертизу для продавцов квартир

ключи на ладони
Для защиты покупателей жилья от аферистов в России может появиться обязательная психолого-психиатрическая экспертиза для продавцов. Соответствующую инициативу для последующего обращения в Минздрав готовит Московская гильдия риелторов.
0
12.11.2025
Семья

Россиянам назвали единственный способ для молодой семьи купить квартиру: «Ничего придумывать не надо»

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутат Госдумы Нина Останина раскритиковала новые ставки по семейной ипотеке. Вместо сложных схем она предлагает улучшить старую и проверенную программу «Молодая семья».
0
06.11.2025
Новости

Депутаты из Башкирии предложили способ вернуть подаренное жильё

ключи от квартиры лежат на деньгах
Депутаты из Башкирии внесли в Госдуму проект закона, который позволит дарителям забрать жильё обратно, если одаряемый умер. На всё про всё дадут полгода, чтобы избежать хаоса с наследством.
0
05.11.2025
Новости

Жители Башкирии предпочитают вкладываться в жилье Татарстана

многоквартирный дом
Челябинцы оказались главными покупателями недвижимости в Башкирии — почти половина сделок за пределами региона на их счету. А вот жители республики предпочитают инвестировать в квартиры в соседнем Татарстане.
0
27.10.2025
Экономика

В Башкирии снять квартиру могут 37% семей

многоквартирный дом
В Башкирии арендовать квартиру по силам только 37% семей, а доступность жилья республики за-метно просела за год. Рост цен выбил регион из верхней части рейтинга.
0
24.10.2025
Новости

Хаоса с наследством больше не будет: в Башкирии уточняют правила отмены дарения жилья

ключи от квартиры лежат на деньгах
Власти Башкирии предлагают ограничить шестью месяцами срок, в течение которого можно отменить дарение жилья после смерти одаряемого. Новый закон должен убрать спорные моменты с наследниками
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.