Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье и ставок по ипотеке в 2026 году

Аналитики дали прогноз по ипотеке и ценам на жилье в 2026 году: ставки по рыночным кредитам останутся на уровне 14-17%, доступность снизится, а стоимость квартир вырастет на 10-20%.

Аналитики недвижимости подготовили прогноз по рынку ипотечного кредитования на 2026 год, сообщает РИА Новости. В первом квартале инфляция достигнет максимальных значений, а ключевая ставка начнет снижаться до среднего уровня в 15%, к концу года опустившись до 13%. Процесс будет медленным.

Рыночная ипотека без господдержки станет недоступна для большинства населения. Это долгосрочный продукт без возможности переложить процентный риск на заемщика, что запрещено законом. При высоких ставках спрос на несубсидированные кредиты остается низким. Интерес к ипотеке может вернуться при ставке 10-12%, но это произойдет не раньше конца 2026 — начала 2027 года.

По базовому сценарию ЦБ, средняя ключевая ставка в 2026 году составит 13-14%, что позволит снизить ипотечные ставки до 14,5-15% по рыночным программам и до 8,5-9% по льготным. ВТБ прогнозирует рост ипотечного рынка на 25%, объем выдач может достичь 5,3 триллиона рублей. Соотношение государственных и рыночных программ достигнет паритета — на один рыночный кредит будет приходиться один льготный.

Цены на недвижимость продолжат расти. Руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов сообщил о росте стоимости вторичных квартир на 10-12% в 2026 году по сравнению с текущим годом. Снижение ключевой ставки во второй половине года запустит кредитование по рыночным ставкам и увеличит спрос на вторичное жилье примерно на 15%. Новостройки подорожают на 12-14%, восстановление спроса позволит продавцам повышать цены.

Аналитики CORE.XP прогнозируют удорожание жилья в 2026 году в среднем на 20%, проекты будут выходить на рынок с уровнем бронирования около 80%. Дорогая ипотека останется сдерживающим фактором — при ключевой ставке 12-13% кредиты будут недоступны для значительной части населения. Это ограничит платежеспособный спрос, но не остановит рост цен.

В Башкирии 17,3% семей могут позволить себе купить квартиру в кредит против 14,3% в прошлом году, однако это ниже показателя 2023 года, когда такую возможность имели 30,7% семей. По данным Росстата, ввод жилья в Башкирии в январе-мае 2025 года снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В регионе действует программа господдержки через Фонд развития жилищного строительства, позволяющая льготным категориям граждан покупать квартиры по цене от 61 тысячи рублей за квадратный метр.