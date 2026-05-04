Аналитики оценили, через сколько лет зарплаты в Башкирии вырастут до 200 тысяч рублей

Аналитики РИА Рейтинг составили рейтинг регионов по динамике зарплат. Башкирия заняла 61-е место: половина работников достигнет отметки 200 тыс. рублей лишь через 9,6 года.
Половина работающих жителей Башкирии начнёт получать зарплату от 200 тыс. рублей через 9,6 года. Такой прогноз следует из рейтинга регионов по динамике заработных плат, который аналитики «РИА Рейтинг» опубликовали в мае 2026 года.

По расчётам агентства, Башкирия заняла 61-е место среди российских регионов по темпам роста зарплат. Медианный заработок в республике — уровень, выше которого получает ровно половина работников, — пересечёт отметку 200 тыс. рублей примерно через десять лет.

Картина внутри разных групп работников выглядит так: четверть занятых выйдет на этот показатель через 6,6 года, а 75 процентам сотрудников для этого понадобится 12,6 года.

Среди регионов Приволжского федерального округа Башкирия показывает наиболее медленный прирост зарплат. Впереди республики — Татарстан, Удмуртия и Нижегородская область. Саратовская и Кировская области расположились строчками ниже.

На общероссийском уровне картина несколько иная. В целом по стране половина работников начнёт зарабатывать более 200 тыс. рублей чуть более чем через восемь лет. В пяти субъектах федерации этот рубеж не наступит раньше, чем через 13 лет.

Для сравнения: средняя номинальная начисленная зарплата в организациях Башкирии в январе–феврале 2026 года составила 73,8 тыс. рублей — на 9,5% выше показателя годичной давности.

В марте 2026 года премьер-министр Башкирии Андрей Назаров утвердил долгосрочный бюджетный прогноз до 2042 года. По базовому сценарию, среднемесячная зарплата в республике вырастет в четыре раза и достигнет 272 тыс. рублей. Первое преодоление планки в 200 тыс. рублей прогноз относит к 2038 году.

Средняя зарплата в Башкирии по итогам 2025 года составила 74,4 тыс. рублей — рост на 10% к предыдущему году. Министр труда республики Ольга Кабанова объявила о планах поднять этот показатель ещё на 11,4% к концу 2026-го. Тем не менее регион продолжает терять позиции в зарплатных рейтингах ПФО и страны.

Темпы роста зарплат в Башкирии за 2025 год оказались самыми низкими в Приволжском округе. По данным ufacitynews.ru, лишь 2,7% работающего населения республики получают более 200 тыс. рублей в месяц, тогда как 34,8% зарабатывают менее 45 тыс. рублей.

По данным «РИА Рейтинг», в девяти регионах страны медианная зарплата в начале 2026 года уже превысила 100 тыс. рублей в месяц. Первыми регионами, где заработок половины работников перешагнёт 200 тыс. рублей, станут Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Татарстан.

