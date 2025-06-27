Аграрий в Башкирии выставил сахарному заводу миллионный счёт

Почти 47 миллионов рублей пытается отсудить у сахарного завода башкирский фермер. Иск Руслана Разяпова к компании «Раевсахар» уже рассматривает арбитраж. Причиной стал эпичный провал с урожаем.

Глава КФХ из Гафурийского района заключил с предприятием договор на поставку 25 тысяч тонн сахарной свёклы. Однако завод физически не смог забрать весь объём. В итоге почти 10 тысяч тонн корнеплодов так и остались гнить на полях.

Убытки аграрий подсчитал до копейки. Прямой ущерб от испорченной продукции составил 40 миллионов. Ещё 6,9 миллиона он потерял из-за снижения качества той части свёклы, которую всё же удалось сдать.

Разяпов утверждает, что бил во все колокола: звонил и писал на завод. Ответ пришёл лишь зимой, когда спасать урожай было уже поздно. Досудебная претензия осталась без внимания, и дело дошло до суда.

Эксперты объясняют коллапс рекордным урожаем — около 2,6 млн тонн по всей республике. Два завода просто не справились с таким объемом. Специалист Евгений Иванов считает, что у «Раевсахара» не было и нужного оборудования для хранения — вентилируемых кагатов. Контракты на один сезон он назвал игрой в русскую рулетку.

Юристы, однако, сомневаются в успехе иска. Дело в том, что стороны заключили не обычный договор, а соглашение о совместной деятельности. По словам адвоката Вячеслава Ушкалова, в такой схеме риски делятся пополам, а требовать компенсацию юридически сложно.