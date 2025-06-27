Аграрий в Башкирии выставил сахарному заводу миллионный счёт

Почти 47 миллионов рублей пытается отсудить у сахарного завода башкирский фермер. Иск Руслана Разяпова к компании «Раевсахар» уже рассматривает арбитраж. Причиной стал эпичный провал с урожаем.
Глава КФХ из Гафурийского района заключил с предприятием договор на поставку 25 тысяч тонн сахарной свёклы. Однако завод физически не смог забрать весь объём. В итоге почти 10 тысяч тонн корнеплодов так и остались гнить на полях.
Убытки аграрий подсчитал до копейки. Прямой ущерб от испорченной продукции составил 40 миллионов. Ещё 6,9 миллиона он потерял из-за снижения качества той части свёклы, которую всё же удалось сдать.
Разяпов утверждает, что бил во все колокола: звонил и писал на завод. Ответ пришёл лишь зимой, когда спасать урожай было уже поздно. Досудебная претензия осталась без внимания, и дело дошло до суда.
Эксперты объясняют коллапс рекордным урожаем — около 2,6 млн тонн по всей республике. Два завода просто не справились с таким объемом. Специалист Евгений Иванов считает, что у «Раевсахара» не было и нужного оборудования для хранения — вентилируемых кагатов. Контракты на один сезон он назвал игрой в русскую рулетку.
Юристы, однако, сомневаются в успехе иска. Дело в том, что стороны заключили не обычный договор, а соглашение о совместной деятельности. По словам адвоката Вячеслава Ушкалова, в такой схеме риски делятся пополам, а требовать компенсацию юридически сложно.
А почему вообще так вышло? Завод просто не захотел забирать свёклу?
Не совсем. Проблема оказалась системной и ударила по всей республике. В 2024 году аграрии Башкирии собрали исторический урожай — 2,6 млн тонн сахарной свёклы. А два действующих завода — «Раевсахар» и Чишминский — суммарно рассчитаны на комфортную переработку только 1,7 млн тонн за сезон. Фактически, республика произвела в 6-7 раз больше сахара, чем нужно ей самой, что и вызвало кризис перепроизводства.
Всего два завода на всю Башкирию? А раньше было больше?
Да, было больше. Ранее в регионе также работали заводы в Карламане и Мелеузе, но их закрыли ещё несколько лет назад. Владельцы посчитали их нерентабельными. По информации Минсельхоза РБ от марта 2025 года, возобновлять их работу не планируется. Вместо этого обсуждается строительство новых, но уже более мелких заводов.
Фермер в минусе, а завод, наверное, в шоколаде?
Не факт. По оценкам экспертов, себестоимость производства килограмма сахара сейчас составляет 53–55 рублей. При этом рыночная цена держится на уровне 53–56 рублей. Это означает, что заводы работают с минимальной прибылью или даже в убыток. Так что рекордный урожай стал головной болью для всех участников процесса.
И что, теперь каждый год так будет — урожай гниёт, все в убытках?
Скорее всего, нет. Из ситуации уже сделали выводы. Во-первых, сами фермеры в 2025 году сократили посевные площади под свёклу с 57,7 до 46 тысяч гектаров, чтобы снизить нагрузку на заводы. Во-вторых, оба действующих предприятия планируют модернизацию для увеличения своих мощностей в ближайшие годы, чтобы избежать повторения коллапса.