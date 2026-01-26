Аэропорт Уфы прогнозирует снижение трафика до 4,5 млн человек из-за дефицита самолетов

Гендиректор аэропорта Уфы Александр Андреев прогнозирует снижение пассажиропотока до 4,5 млн человек в 2026 году из-за сокращения флота авиакомпаний.

В 2026 году аэропорт Уфы планирует обслужить 4,5 млн пассажиров, что на 400 тысяч меньше прошлогоднего результата. Генеральный директор авиаузла Александр Андреев объяснил спад сокращением флота у российских авиакомпаний. Об этом он сообщил 26 января на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Почему сократится поток

Российские авиакомпании выводят из эксплуатации часть воздушных судов, что ведет к общему снижению объемов перевозок по стране, сообщает РБК-Уфа. По словам Андреева, прогноз для Уфы составлен с учетом этого дефицита. Ожидаемое падение составит около 7% от общего объема перевозок. Если в 2025 году аэропорт обслужил 4,9 млн человек, то в новом сезоне эта цифра вернется к значениям трехлетней давности.

Куда летали чаще всего

Несмотря на сложные условия, прошлый год аэропорт закончил с ростом в 4%. На внутренних рейсах перевезли более 4 млн человек, на международных — 900 тысяч.

Треть всего внутреннего трафика (33%) пришлась на перелеты в Москву. При этом число рейсов в столицу за год снизилось на 6% из-за ограничений полетов в московском авиаузле. Второе место делят вахтовые перевозки (16%) и рейсы на российские курорты (15%). В Санкт-Петербург летали 13% пассажиров, а 23% выбрали региональные маршруты по 28 направлениям.

Международный сектор в прошлом году вырос на 14%. Основной драйвер — туризм, который обеспечил 75% загрузки зарубежных рейсов. Остальные пассажиры летали ради бизнеса или смены места жительства.

Что это значит для пассажиров

Сокращение пассажиропотока из-за нехватки самолетов прямо влияет на доступность перелетов. Авиакомпании, располагая меньшим числом бортов, могут урезать частоту рейсов или закрывать менее рентабельные маршруты. При высоком спросе и дефиците мест это часто приводит к росту цен на билеты, особенно в популярные сезоны.