0
3 часа
Экономика

Аэропорт Уфы прогнозирует снижение трафика до 4,5 млн человек из-за дефицита самолетов

Гендиректор аэропорта Уфы Александр Андреев прогнозирует снижение пассажиропотока до 4,5 млн человек в 2026 году из-за сокращения флота авиакомпаний.
пассажирский самолет
©Imagen

В 2026 году аэропорт Уфы планирует обслужить 4,5 млн пассажиров, что на 400 тысяч меньше прошлогоднего результата. Генеральный директор авиаузла Александр Андреев объяснил спад сокращением флота у российских авиакомпаний. Об этом он сообщил 26 января на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Содержание
  1. Почему сократится поток
  2. Куда летали чаще всего
  3. Что это значит для пассажиров

Почему сократится поток

Российские авиакомпании выводят из эксплуатации часть воздушных судов, что ведет к общему снижению объемов перевозок по стране, сообщает РБК-Уфа. По словам Андреева, прогноз для Уфы составлен с учетом этого дефицита. Ожидаемое падение составит около 7% от общего объема перевозок. Если в 2025 году аэропорт обслужил 4,9 млн человек, то в новом сезоне эта цифра вернется к значениям трехлетней давности.

Куда летали чаще всего

Несмотря на сложные условия, прошлый год аэропорт закончил с ростом в 4%. На внутренних рейсах перевезли более 4 млн человек, на международных — 900 тысяч.

Треть всего внутреннего трафика (33%) пришлась на перелеты в Москву. При этом число рейсов в столицу за год снизилось на 6% из-за ограничений полетов в московском авиаузле. Второе место делят вахтовые перевозки (16%) и рейсы на российские курорты (15%). В Санкт-Петербург летали 13% пассажиров, а 23% выбрали региональные маршруты по 28 направлениям.

Международный сектор в прошлом году вырос на 14%. Основной драйвер — туризм, который обеспечил 75% загрузки зарубежных рейсов. Остальные пассажиры летали ради бизнеса или смены места жительства.

Что это значит для пассажиров

Сокращение пассажиропотока из-за нехватки самолетов прямо влияет на доступность перелетов. Авиакомпании, располагая меньшим числом бортов, могут урезать частоту рейсов или закрывать менее рентабельные маршруты. При высоком спросе и дефиците мест это часто приводит к росту цен на билеты, особенно в популярные сезоны.

