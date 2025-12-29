В Башкирии зафиксировали резкое снижение спроса на шампанское

В Башкирии перед новогодними праздниками продажи шампанского сократились на 45%. Также отмечено снижение спроса на вино, коньяк и водку на фоне роста цен.

Накануне праздника жители республики стали покупать игристое почти в два раза реже, чем год назад. Вместо традиционного новогоднего напитка покупатели выбирают подешевевший виски.

С ноября по середину декабря 2025 года продажи шампанского в Башкирии упали на 45%. Это выяснили аналитики сервиса «Контур. Маркет», изучив 587 тысяч чеков. Падение интереса произошло на фоне снижения цен: средняя стоимость бутылки опустилась на 3% — до 576 рублей за 0,75 литра.

Крепкий алкоголь и цены

Единственная растущая категория — виски. Его покупают на 7% чаще, так как цена снизилась на 4%, до 2010 рублей за бутылку. Спрос на водку, наоборот, обвалился почти наполовину (на 47%). Причина — резкое подорожание: пол-литра теперь стоят в среднем 555 рублей (+20% за год). Также на 59% упали продажи коньяка, который подорожал до 711 рублей.

Ситуация с вином и пивом

Интерес к вину у жителей республики снизился на 35%. Средний чек на этот напиток вырос на 8% и составил 1088 рублей. Заметнее всего в магазинах подешевело пиво — на 20%, до 258 рублей за 0,5 литра (в расчет брали все сорта, включая крафтовые).

В целом рынок алкоголя в Башкирии перед 2026 годом просел сильнее, чем общероссийский: спрос в регионе упал на 39%, тогда как в среднем по стране снижения составило 16%. Федеральный тренд совпадает с региональным только в категории виски — по России его продажи выросли на 22%.

Ранее статистика показывала другие цифры: летом 2025 года в регионе фиксировали рост интереса к игристому на 34%. Несмотря на текущее падение продаж в рознице, местные заводы наращивают объемы: производство спиртного в республике за девять месяцев выросло на 8,5%.