Жители пригорода Уфы заблокировали проезд по улицам бетонными блоками и землей

Жители Нагаево устали от трафика и перекрыли улицы бетоном и землей. Соседи в ярости, администрация идет в полицию. История дорожной войны под Уфой.

Очередной виток соседского конфликта разгорается в пригороде Уфы, где местные активисты решили физически ограничить проезд по своим улицам, сообщает канал Mash Batash.

Земляные валы и массивные железобетонные конструкции появились на проезжей части в Нагаево. Цель у таких фортификаций одна — отсечь поток автомобилей, которые едут мимо частных домовладений. Собственники коттеджей утверждают, что устали от пыли и шума, поэтому взяли ситуацию в свои руки самым радикальным образом. Теперь вместо свободного проезда соседей встречают искусственные тупики.

Ранее в ход шли еще более экстравагантные средства обороны. Очевидцы вспоминали случаи, когда посреди дороги внезапно вырастали детские игровые комплексы или устанавливались морские грузовые контейнеры. Районная администрация, получив сигналы о самоуправстве, уже обратилась к правоохранителям для правовой оценки таких действий.

В интернете развернулась бурная дискуссия о природе этого противостояния. Часть комментаторов недоумевает, как инициаторы блокады сами передвигаются по поселку. Другие пользователи, например, Татьяна, объясняют логику перекрытий: люди вкладывали личные средства в укладку асфальта и не желают, чтобы «халявщики» разбивали покрытие, не заплатив ни копейки.

Подобные стычки для Нагаево — не новость, а скорее традиция. Летом 2024 года эпицентром скандала стала улица Заповедная. Тогда путь автомобилистам преградил огромный синий контейнер, а до этого проезд блокировал местный житель на элитном внедорожнике. Аргумент всегда один: дорога построена на деньги ТСН, и «чужим» здесь делать нечего.

Ситуация усугубляется нехваткой инфраструктуры в быстрорастущем спутнике Уфы. Водители часто используют тихие улочки как транзитные пути, чтобы объехать пробки на основных магистралях или сократить маршрут. По оценкам местных, трафик иногда достигал 6000 машин в сутки, что превращало жилую зону в оживленное шоссе, опасное для детей.

Власти Октябрьского района периодически вмешиваются в «партизанские войны», демонтируя незаконные шлагбаумы и блоки. Чиновники напоминают, что самовольное ограничение доступа к территориям общего пользования запрещено, даже если асфальт укладывали в складчину. Однако пока одни блоки увозят на эвакуаторах, в других переулках вырастают новые горы земли.