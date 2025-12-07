0
20 минут
Дороги и транспорт

Жители деревни Дема остались без прямого автобусного сообщения с Уфой

Минтранс не смог найти перевозчика для маршрута №136 из-за отсутствия заявок. Ведомство проведет повторный конкурс для жителей деревни Дема в январе.
место в маршрутке
© News-bash

Жители Чишминского района испытывают трудности с поездками в столицу республики. Население деревни Дема осталось без регулярного транспортного сообщения с Уфой.

Расстояние между этими точками превышает 40 километров, которые местным жителям сложно преодолевать самостоятельно. Министерство транспорта Башкирии закрепило за данным направлением пригородный маршрут №136 «Акманай — Уфа».

Ведомство неоднократно объявляло конкурсы для выбора обслуживающей организации. Транспортные компании не направили ни одной заявки на участие в открытых торгах.

Комиссия признала очередной аукцион от 21 ноября несостоявшимся из-за отсутствия претендентов. Чиновники запланировали следующую процедуру отбора перевозчика на январь 2026 года.

Ситуация коррелирует с данными начальника управления транспорта Уфы Олега Хмарина о дефиците кадров в отрасли. Городское управление электротранспорта фиксирует нехватку 200 водителей, из-за чего часть подвижного состава работает только в одну смену.

Представители автопарков также указывают на существенное подорожание техники. Цена автобуса среднего класса выросла с 3–5 миллионов до 10–13 миллионов рублей, что снижает рентабельность перевозок.

Руководство транспортных предприятий повысило зарплаты водителям на 40%, но эта мера пока не закрыла потребность в сотрудниках. Эксперты связывают отсутствие заявок на социальные маршруты с экономическими факторами и нехваткой персонала.

