Жители деревни Дема остались без прямого автобусного сообщения с Уфой

Жители Чишминского района испытывают трудности с поездками в столицу республики. Население деревни Дема осталось без регулярного транспортного сообщения с Уфой.
Расстояние между этими точками превышает 40 километров, которые местным жителям сложно преодолевать самостоятельно. Министерство транспорта Башкирии закрепило за данным направлением пригородный маршрут №136 «Акманай — Уфа».
Ведомство неоднократно объявляло конкурсы для выбора обслуживающей организации. Транспортные компании не направили ни одной заявки на участие в открытых торгах.
Комиссия признала очередной аукцион от 21 ноября несостоявшимся из-за отсутствия претендентов. Чиновники запланировали следующую процедуру отбора перевозчика на январь 2026 года.
Ситуация коррелирует с данными начальника управления транспорта Уфы Олега Хмарина о дефиците кадров в отрасли. Городское управление электротранспорта фиксирует нехватку 200 водителей, из-за чего часть подвижного состава работает только в одну смену.
Представители автопарков также указывают на существенное подорожание техники. Цена автобуса среднего класса выросла с 3–5 миллионов до 10–13 миллионов рублей, что снижает рентабельность перевозок.
Руководство транспортных предприятий повысило зарплаты водителям на 40%, но эта мера пока не закрыла потребность в сотрудниках. Эксперты связывают отсутствие заявок на социальные маршруты с экономическими факторами и нехваткой персонала.