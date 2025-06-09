В одном из сёл Татышлинского района местные жители решили радикально бороться с лихачами, устроив на дороге самодельное препятствие.

Эту конструкцию, уже получившую в сети имя «чешуя дракона», простой не назовёшь. Умельцы выкопали траншею, уложили в неё старые покрышки, а затем вонзили внутрь металлические штыри. Выглядит как ловушка на мамонта, но предназначена для современных седанов.

Заснял всё на камеру и выложил в интернет недовольный сосед. Мужчина за кадром негодует, кто разрешил такое творчество, и обвиняет земляков в порче дорожного полотна. Однако его праведный гнев не нашёл отклика.

В комментариях развернулись споры, где большинство пользователей поддержало создателей барьера. Аргументы простые: никто не соблюдает скоростной режим, а от вечно гоняющих машин стоит пыль столбом. Люди устали дышать этим и слушать рёв моторов.

Теперь некоторым автомобилистам придётся несладко. Эта инсталляция, словно хребет доисторического ящера, способна доставить серьёзные проблемы подвеске и колёсам. Но авторы уверены: тишина и покой на их улице того стоят.

А совсем недавно в Дёмском районе Уфы завершился очередной акт дорожных разборок между обитателями частных домов и жильцами новостройки. Итогом противостояния стал демонтаж столбов для легковушек, но заслон для строительной техники оставили — как напоминание о том, кто тут главный.

А начался весь сыр-бор из-за большегрузов застройщика ЖК «Премьера». Их тяжёлая техника, как флот ледоколов, крошила асфальт на улице Якуба Коласа, вызывая праведный гнев местных. Люди, которые, по их словам, когда-то сами скидывались на это дорожное полотно, заявили, что их терпение лопнуло. Кроме разбитой дороги, их беспокоила и безопасность пешеходов, вынужденных уворачиваться от грузовиков. В итоге на муниципальной земле выросли самовольные ограничители.

Для новосёлов из «Премьеры» такой перформанс стал неприятным сюрпризом. Их соседи не просто перекрыли путь для грузовиков, но и затруднили проезд обычным машинам и экстренным службам. В один из дней, чтобы пропустить карету скорой помощи, один из столбов пришлось выкорчёвывать силой. Жители ЖК назвали эти действия незаконным самоуправством и потребовали призвать «партизан» к ответу.

В районной администрации подтвердили: на них обрушился шквал обращений от обеих сторон конфликта. Чиновники оперативно организовали выездное совещание с участием жителей, застройщика и коммунальщиков, чтобы разрулить ситуацию. В ходе диалога и родилось компромиссное решение, которое частично восстановило автомобильное сообщение в этом уголке Уфы.

Самое ироничное в этой истории то, что у застройщика есть альтернативный путь для своей техники, но им почему-то почти не пользуются. В итоге дорожное перетягивание каната привело к хрупкому перемирию: легковушки ездят, а грузовики — нет. Вопрос о том, как долго продержится этот баланс и не возникнут ли новые городские конфликты на фоне активной застройки, остаётся открытым.

Какая ответственность грозит за самовольную установку «лежачих полицейских»

За дорожный самострой в виде «лежачего полицейского» граждане могут получить штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Его выписывают по статье 12.33 КоАП РФ за умышленное создание помех в дорожном движении. Должностным лицам грозит взыскание до 10 тысяч, а юридическим — до 15 тысяч рублей.

Инициатива на асфальте часто выходит боком, потому что партизанские «полицейские» — это как засада в темноте. Чаще всего они не соответствуют нормативам: их высота превышает допустимые 7 сантиметров, отсутствуют предупреждающие знаки и светоотражающая разметка. В результате вместо повышения безопасности водители получают разбитые подвески и аварийные ситуации. Все эти «поделки» из асфальта и прочего мусора игнорируют ГОСТ Р 52605-2006, который строго регламентирует их параметры и правила применения.

Как действовать законно

Если вы считаете, что возле вашего дома, школы или детской площадки необходим ограничитель скорости, действовать напролом не стоит. Законный путь — обращение в местную администрацию. Придётся составить заявление, обосновать его необходимость, приложить фотографии опасного участка и, желательно, заручиться подписями соседей. Чиновники проанализируют аварийность и интенсивность движения, после чего вынесут свой вердикт.

Вообще, все мероприятия по обеспечению безопасности движения — это зона ответственности органов местного самоуправления. Именно они решают, где нужен «лежачий страж». При этом есть места, где их установка категорически запрещена: на мостах, в тоннелях, на дорогах федерального значения, а также вблизи станций скорой помощи и пожарных частей.

Куда жаловаться на незаконные неровности

Если вы обнаружили на своём пути подозрительный бугор без опознавательных знаков, на него можно и нужно жаловаться. Сообщить о нелегальной конструкции следует в ГИБДД или местную администрацию. После проверки незаконно установленного «полицейского» обяжут демонтировать.