Жители 11 деревень Нуримановского района Башкирии жалуются на плохие дороги

В обращении упоминаются дороги, ведущие к деревням Никольское, Байкал, Юрмаш, Нура, Старый Бияз и другим. По словам авторов, эти дороги не имеют твердого покрытия и становятся труднопроходимыми после осадков. Из-за этого стоимость поездки на такси в одну сторону возросла до 500 рублей. Жители выражают обеспокоенность, что экстренные службы могут не добраться вовремя по вызову.
В районной администрации сообщили, что техника была направлена на проблемные участки. Согласно отчету, 12 декабря грейдер прошел по маршруту Нур — Старый Бияз, а профильное управление запланировало работы на остальных участках после наступления устойчивых отрицательных температур. Однако, по мнению жителей, эти меры не привели к существенному улучшению дорожной обстановки.
Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял об ущербе, нанесенном региональной дорожной сети при строительстве федеральных трасс. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет около 20 миллиардов рублей.
Проблема состояния местных дорог обсуждается на фоне эксплуатации новых платных магистралей. В частности, жители отмечают, что состояние их дорог ухудшилось в том числе из-за движения строительной техники, которая была задействована при возведении трассы М-12. Точные сроки капитального ремонта для каждого населенного пункта пока не определены.