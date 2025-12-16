0
1 час
Дороги и транспорт

Жители 11 деревень Нуримановского района Башкирии жалуются на плохие дороги

Жители Нуримановского района опубликовали в социальных сетях обращение к руководству республики. Граждане 11 населенных пунктов пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог и предложили представителям власти лично ознакомиться с ситуацией.​
заснеженная дорога
©ВКонтакте

В обращении упоминаются дороги, ведущие к деревням Никольское, Байкал, Юрмаш, Нура, Старый Бияз и другим. По словам авторов, эти дороги не имеют твердого покрытия и становятся труднопроходимыми после осадков. Из-за этого стоимость поездки на такси в одну сторону возросла до 500 рублей. Жители выражают обеспокоенность, что экстренные службы могут не добраться вовремя по вызову.​

В районной администрации сообщили, что техника была направлена на проблемные участки. Согласно отчету, 12 декабря грейдер прошел по маршруту Нур — Старый Бияз, а профильное управление запланировало работы на остальных участках после наступления устойчивых отрицательных температур. Однако, по мнению жителей, эти меры не привели к существенному улучшению дорожной обстановки.​

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял об ущербе, нанесенном региональной дорожной сети при строительстве федеральных трасс. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет около 20 миллиардов рублей.​

Проблема состояния местных дорог обсуждается на фоне эксплуатации новых платных магистралей. В частности, жители отмечают, что состояние их дорог ухудшилось в том числе из-за движения строительной техники, которая была задействована при возведении трассы М-12. Точные сроки капитального ремонта для каждого населенного пункта пока не определены.

Похожие записи
0
11.11.2025
Дороги и транспорт

«К нам даже хлеб не привозят»: жители села в Башкирии 50 лет выживают на «дороге плача» без скорых и такси

Жители Ахлыстино под Уфой просят у властей дорогу — село более 50 лет отрезано от нормальной инфраструктуры.
-1
28.09.2025
Происшествия

В Башкирии турист упал с 40-метровой высоты на Красных скалах

спасатель на горе
32-летний житель Стерлитамака решил прогуляться с подругой по Красным скалам. Романтика не задалась: мужчина поскользнулся на мокром склоне и пролетел вниз около 40 метров.
0
01.09.2025
Новости

В Башкирии умер медвежонок, упавший со скалы в районе села Красный Ключ

спасение медвежонка
В Башкирии скончалась маленькая медведица, сорвавшаяся со скалы. Зоозащитники и инспекторы боролись за её жизнь, но травмы оказались слишком тяжелыми.
0
30.08.2025
Новости

Спецслужбы Башкирии отработали освобождение заложников на ГЭС

вооруженная группа людей
Силовики Башкирии провели масштабные учения на Павловской ГЭС. По легенде, преступники захватили заложников. Всех спасли, «злодеев» нейтрализовали.
0
29.08.2025
Новости

В Башкирии жители села рискуют здоровьем из-за свалки под окнами

свалка мусора
Огромная свалка под боком у села Красная Горка в Башкирии официально закрыта, но продолжает расти. Эколог бьёт тревогу: она может загореться в любой момент.
0
26.08.2025
Новости

Жителей Башкирии предупредили об учениях с бронетехникой и взрывами

надпись фсб на куртке
В Нуримановском и Благовещенском районах Башкирии 26–28 августа пройдут учения ФСБ. Будет громко: с авиацией, бронетехникой и имитацией стрельбы. Людей просят сохранять спокойствие.
0
06.08.2025
Дороги и транспорт

Камеры почти вдвое сократили число ДТП в Башкирии: Минтранс отчитался о результатах

камера видеофиксация нарушений пдд
Минтранс Башкирии сообщил о значительном повышении безопасности на дорогах благодаря массовой установке камер фотовидеофиксации. С 2018 года их число выросло в 10 раз.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.