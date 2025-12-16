Жители 11 деревень Нуримановского района Башкирии жалуются на плохие дороги

Жители Нуримановского района опубликовали в социальных сетях обращение к руководству республики. Граждане 11 населенных пунктов пожаловались на неудовлетворительное состояние дорог и предложили представителям власти лично ознакомиться с ситуацией.​

В обращении упоминаются дороги, ведущие к деревням Никольское, Байкал, Юрмаш, Нура, Старый Бияз и другим. По словам авторов, эти дороги не имеют твердого покрытия и становятся труднопроходимыми после осадков. Из-за этого стоимость поездки на такси в одну сторону возросла до 500 рублей. Жители выражают обеспокоенность, что экстренные службы могут не добраться вовремя по вызову.​

В районной администрации сообщили, что техника была направлена на проблемные участки. Согласно отчету, 12 декабря грейдер прошел по маршруту Нур — Старый Бияз, а профильное управление запланировало работы на остальных участках после наступления устойчивых отрицательных температур. Однако, по мнению жителей, эти меры не привели к существенному улучшению дорожной обстановки.​

Ранее глава Башкирии Радий Хабиров заявлял об ущербе, нанесенном региональной дорожной сети при строительстве федеральных трасс. По предварительным оценкам, сумма ущерба составляет около 20 миллиардов рублей.​

Проблема состояния местных дорог обсуждается на фоне эксплуатации новых платных магистралей. В частности, жители отмечают, что состояние их дорог ухудшилось в том числе из-за движения строительной техники, которая была задействована при возведении трассы М-12. Точные сроки капитального ремонта для каждого населенного пункта пока не определены.