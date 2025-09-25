0
17 часов
Дороги и транспорт

Заплатить за парковку в Уфе теперь можно даже при полном отсутствии связи. Как именно это сделать

Мобильный интернет стали чаще отключать в Уфе, а штрафы за парковку никто не отменял. Городская администрация рассказала о нескольких способах для оплаты без связи.
зона платной парковки
©rutube

Уфимская мэрия решила успокоить водителей, которые столкнулись с трудностями при оплате стоянок. Как пояснили в городском управлении транспорта и связи, временные ограничения в работе мобильного интернета — не повод для паники или штрафа.

Не хотите обнаружить неприятный «привет» под дворниками? Тогда придётся освоить альтернативные способы пополнения парковочного счёта. Из-за перебоев с сетью привычные приложения превратились в бесполезные иконки на экране смартфона, но выходы есть.

Существуют два надёжных пути. Первый — отправить простое СМС-сообщение на номер 2730. Все детали и формат команды указаны на информационных щитах у каждой парковочной зоны. Второй вариант — дойти до ближайшего банкомата Сбербанка и провести платёж там.

Если же вы не можете жить без онлайна, придётся немного поохотиться. Речь идёт о поиске бесплатных точек Wi-Fi, которые всё ещё работают в городе. Как только сеть поймана, можно смело открывать приложение «Горпарковки» или сайт parking02.ru и проводить оплату как обычно.

Главное — не паниковать. В Уфе действует система постоплаты. У водителей есть время до 23:59 текущего дня, чтобы найти способ рассчитаться за стоянку. Если этого не сделать, грозит штраф.

