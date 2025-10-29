0
4 часа
Дороги и транспорт

Загруженность растет: в Уфе втрое увеличат число платных стоянок

В центре Уфы планируют увеличить количество платных парковок почти втрое. Мэрия изучает спрос, а тарифы могут подрасти. За проектом пристально следят власти.
зона платной парковки
В историческом центре Уфы в 2026 году планируют создать еще 2200 платных парковочных мест. Общее число платных стоянок вырастет почти втрое — с нынешних 1188 до 3400 мест. Об этом объявил начальник управления транспорта и связи мэрии Олег Хмарин на оперативном совещании.

Содержание
  1. Причина расширения
  2. Возможное повышение тарифа
  3. Как работают платные парковки
  4. Кто парковаться бесплатно
  5. Результаты проекта

Причина расширения

На части улиц в зоне платной парковки уже сейчас наблюдается высокая загруженность и дефицит мест. Это говорит о необходимости дальнейшего расширения, отметил Хмарин. Управление транспорта продолжает мониторить ключевые показатели. По итогам полугодия будет проведен детальный анализ.

Возможное повышение тарифа

Сейчас стоимость парковки составляет 40 рублей в час. Однако повышенный спрос и высокая загруженность стоянок на отдельных участках могут потребовать повышения платы за парковочное место. В мэрии подчеркивают, что такие меры будут рассматриваться при сохранении высокой нагрузки на существующие места.

Как работают платные парковки

Платные парковки в Уфе заработали 27 июня 2025 года. Они действуют на девяти улицах центра: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской Революции. Оплатить можно через приложение «Горпарковки», сайт parking02.ru или СМС.

Первые 20 минут парковки бесплатны. Также не нужно платить в выходные, праздничные дни и в рабочие дни с 21:00 до 7:00. Штраф за неоплату составляет 1500 рублей. За первую неделю работы было совершено более 30 тысяч транзакций.

Кто парковаться бесплатно

От оплаты освобождены экстренные службы, инвалиды и перевозящие их, ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные семьи и электромобили. Бесплатный час разрешен возле социальных объектов — школ, детсадов, больниц, организаций культуры, спорта и органов госвласти.

Результаты проекта

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что платные парковки работают эффективно. В центре города значительно снизилась дорожная загрузка. Раньше были опасения негативной реакции горожан, но управление транспорта реализовало проект достойно.

