Загруженность растет: в Уфе втрое увеличат число платных стоянок

В центре Уфы планируют увеличить количество платных парковок почти втрое. Мэрия изучает спрос, а тарифы могут подрасти. За проектом пристально следят власти.

В историческом центре Уфы в 2026 году планируют создать еще 2200 платных парковочных мест. Общее число платных стоянок вырастет почти втрое — с нынешних 1188 до 3400 мест. Об этом объявил начальник управления транспорта и связи мэрии Олег Хмарин на оперативном совещании.

Причина расширения

На части улиц в зоне платной парковки уже сейчас наблюдается высокая загруженность и дефицит мест. Это говорит о необходимости дальнейшего расширения, отметил Хмарин. Управление транспорта продолжает мониторить ключевые показатели. По итогам полугодия будет проведен детальный анализ.

Возможное повышение тарифа

Сейчас стоимость парковки составляет 40 рублей в час. Однако повышенный спрос и высокая загруженность стоянок на отдельных участках могут потребовать повышения платы за парковочное место. В мэрии подчеркивают, что такие меры будут рассматриваться при сохранении высокой нагрузки на существующие места.

Как работают платные парковки

Платные парковки в Уфе заработали 27 июня 2025 года. Они действуют на девяти улицах центра: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской Революции. Оплатить можно через приложение «Горпарковки», сайт parking02.ru или СМС.

Первые 20 минут парковки бесплатны. Также не нужно платить в выходные, праздничные дни и в рабочие дни с 21:00 до 7:00. Штраф за неоплату составляет 1500 рублей. За первую неделю работы было совершено более 30 тысяч транзакций.

Кто парковаться бесплатно

От оплаты освобождены экстренные службы, инвалиды и перевозящие их, ветераны ВОВ и боевых действий, многодетные семьи и электромобили. Бесплатный час разрешен возле социальных объектов — школ, детсадов, больниц, организаций культуры, спорта и органов госвласти.

Результаты проекта

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев заявил, что платные парковки работают эффективно. В центре города значительно снизилась дорожная загрузка. Раньше были опасения негативной реакции горожан, но управление транспорта реализовало проект достойно.