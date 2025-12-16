Восточный выезд в Уфе перекроют на три ночи в декабре

В декабре Восточный выезд в Уфе полностью закроют на три ночи. Публикуем точный график ограничений для водителей и схемы объезда.

Минтранс Башкирии предупредил о полном закрытии Восточного выезда в предстоящие дни. Ограничения введут на три ночи: 18, 19 и 23 декабря. Движение транспорта будет остановлено с 00:00 до 05:00 утра.

Проехать не получится ни по одному из участков платной трассы. Дорожные службы перекроют въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева и с федеральной трассы М-5 «Урал». Также будет недоступна транспортная развязка возле села Федоровка, поэтому водителям стоит заранее выбрать маршрут объезда.

Причина ограничений — монтаж автоматизированной системы управления движением. Специалисты настраивают оборудование в тоннеле и на мостовом переходе. Чтобы провести работы безопасно и качественно, необходимо полностью освободить проезжую часть от автомобилей.

Подобные перекрытия уже вводили в начале месяца. Трассу закрывали 2 и 3 декабря для аналогичной наладки инженерных систем. Регулярное техобслуживание, включая проверку водоотведения, необходимо для безопасной эксплуатации сложного инфраструктурного объекта.

Для ускорения трафика в обычные дни на пунктах оплаты внедрили новшество. С 9 декабря там заработали выделенные полосы для безостановочного проезда машин с транспондерами. Это решение помогает водителям экономить время, а использование устройств оплаты уже сберегло пользователям суммарно более 9 млн рублей.