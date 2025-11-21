0
12 минут
Дороги и транспорт

Водителям в России разрешат не платить утильсбор при одном условии

Министерство энергетики поддержало идею отмены утилизационного сбора для техники на голубом топливе. Мера прописана в стратегии до 2050 года.
иностранный автомобиль
© Imagen

Проект реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года содержит инициативу об отмене утилизационного сбора для определенной категории техники. Как сообщают «Известия», послабление коснется исключительно транспорта, использующего газомоторное топливо.

В профильном ведомстве подтвердили, что чиновники выступают за введение льгот, пусть даже временных. Специалисты Минэнерго рассчитывают, что финансовый стимул поможет выполнить план по росту потребления метана внутри страны.

Долгосрочная программа предусматривает тринадцатикратный рост использования природного газа в качестве горючего к 2050 году. Ближайшие ориентиры правительства включают выпуск 528 тысяч заводских машин на голубом топливе и переоборудование еще 525 тысяч единиц существующего автопарка.

Напомним, что с первого декабря схема расчета утильсбора претерпит изменения. Итоговая сумма будет зависеть не только от возраста и литража мотора, но и от его мощности — чем больше лошадиных сил, тем выше ставка. Например, для мощных авто (более 200-300 л.с.) коэффициенты вырастут кратно, что сделает покупку бензиновых иномарок еще дороже.

Башкирия активно участвует в развитии рынка альтернативного горючего. По информации региональных властей, республика стабильно входит в топ-3 субъектов РФ по количеству метановых заправок (АГНКС) — сейчас их насчитывается 65 единиц. В текущем году запланировано открытие еще девяти станций, на что выделено более 300 млн рублей субсидий.

Выгода для местных водителей заключается не только в потенциальной отмене сбора, но и в стоимости заправки. Согласно статистике, пока бензин и дизель обновляют ценовые рекорды, газомоторное топливо в регионе подешевело на 12,5%. Спрос на установку оборудования в сервисах Уфы уже вырос, так как автомобилисты ищут способы сэкономить на ежедневных поездках.

Похожие записи
0
31.10.2025
Экономика

Новые правила расчёта утильсбора на автомобили в России вступят в силу с 1 декабря

иностранный автомобиль
В России новые правила расчета утильсбора на легковые автомобили начнут действовать с 1 декабря 2025 года — отсрочка призвана защитить интересы граждан, оплативших мощные машины после публикации проекта
0
21.09.2025
Дороги и транспорт

Новый утильсбор может оставить жителей Башкирии без мощных иномарок

иностранный автомобиль
С 1 октября ввоз иномарок мощнее 159 л.с. станет дороже. Льготный утильсбор отменяют, а покупателям на вторичке придётся проверять всё досконально.
0
10.09.2025
Новости

Еврокомиссия призвала страны ЕС полностью отказаться от российской нефти и газа

газопровод
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала ЕС навсегда отказаться от российских энергоресурсов, назвав их «грязными». Ставку делают на зеленую энергетику и атом, но Венгрия и Словакия не в восторге.
0
21.11.2025
Новости

МРОТ-2026: в Башкирии установлен новый зарплатный минимум

кошелек с пятитысячными купюрами
Региональная Гострудинспекция официально подтвердила повышение МРОТ с 1 января 2026 года. Минимальная зарплата в республике составит 31 156 рублей, что на 20,7% выше текущего значения.
0
21.11.2025
Новости

Курултай Башкирии внес в Госдуму проект о защите религиозных символов

портфель чиновника на столе
Государственное Собрание Башкортостана внесло в Госдуму законопроект, запрещающий публичную демонстрацию культовых зданий без их религиозных атрибутов.
0
21.11.2025
Дороги и транспорт

Из-за дефектов асфальта на выезде из Уфы ввели новые ограничения скорости

карта проезда
Муниципальные службы изменили скоростной режим на участке от улицы Демской до М-5 «Урал». Из города теперь едем 60 км/ч из-за дефектов полотна, обратно — 80.
0
21.11.2025
Криминал

Взятки, пытки, «строгач»: Алан Марзаев приговорен к 13 годам заключения за коррупцию

Алан Марзаев
Бывший вице-премьер Башкирии Алан Марзаев признан виновным в получении взятки. Суд назначил 13 лет строгого режима, штраф и конфискацию имущества.
