Водителям в России разрешат не платить утильсбор при одном условии

Министерство энергетики поддержало идею отмены утилизационного сбора для техники на голубом топливе. Мера прописана в стратегии до 2050 года.

Проект реализации Энергетической стратегии РФ до 2050 года содержит инициативу об отмене утилизационного сбора для определенной категории техники. Как сообщают «Известия», послабление коснется исключительно транспорта, использующего газомоторное топливо.

В профильном ведомстве подтвердили, что чиновники выступают за введение льгот, пусть даже временных. Специалисты Минэнерго рассчитывают, что финансовый стимул поможет выполнить план по росту потребления метана внутри страны.

Долгосрочная программа предусматривает тринадцатикратный рост использования природного газа в качестве горючего к 2050 году. Ближайшие ориентиры правительства включают выпуск 528 тысяч заводских машин на голубом топливе и переоборудование еще 525 тысяч единиц существующего автопарка.

Напомним, что с первого декабря схема расчета утильсбора претерпит изменения. Итоговая сумма будет зависеть не только от возраста и литража мотора, но и от его мощности — чем больше лошадиных сил, тем выше ставка. Например, для мощных авто (более 200-300 л.с.) коэффициенты вырастут кратно, что сделает покупку бензиновых иномарок еще дороже.

Башкирия активно участвует в развитии рынка альтернативного горючего. По информации региональных властей, республика стабильно входит в топ-3 субъектов РФ по количеству метановых заправок (АГНКС) — сейчас их насчитывается 65 единиц. В текущем году запланировано открытие еще девяти станций, на что выделено более 300 млн рублей субсидий.

Выгода для местных водителей заключается не только в потенциальной отмене сбора, но и в стоимости заправки. Согласно статистике, пока бензин и дизель обновляют ценовые рекорды, газомоторное топливо в регионе подешевело на 12,5%. Спрос на установку оборудования в сервисах Уфы уже вырос, так как автомобилисты ищут способы сэкономить на ежедневных поездках.