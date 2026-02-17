Водителей в России смогут лишить прав из-за болезней: что изменится с 2027 года

С 1 марта 2027 года в России начнут аннулировать водительские удостоверения у граждан с заболеваниями, несовместимыми с безопасным вождением. Разбираемся, кого это коснётся и как будет работать новый механизм.

В России вводятся новые правила для автомобилистов. С 1 марта 2027 года водительское удостоверение смогут аннулировать, если у владельца выявят медицинские противопоказания к управлению транспортом. О нововведениях рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в комментарии РИА Новости.

Под действие нормы подпадут люди с диагнозами, которые входят в перечень медицинских противопоказаний к вождению, — тяжёлые психические расстройства, эпилепсия, критические проблемы со зрением. По словам парламентария, цель нововведения — повышение безопасности всех участников движения.

Как это будет работать

Лишить прав смогут исключительно на основании медицинского заключения. Диагноз должен входить в перечень противопоказаний, утверждённый Минздравом. Перед аннулированием водителя обязательно предупредят и предоставят возможность пройти повторное освидетельствование — оспорить диагноз можно будет официально.

Не навсегда

Аннулирование прав не будет пожизненным. Если состояние здоровья улучшится и медкомиссия это подтвердит, права можно будет получить заново.

Якубовский подчеркнул: любое состояние, способное вызвать внезапную потерю сознания или неконтролируемое поведение за рулём, несёт угрозу не только самому водителю, но и пешеходам, пассажирам и другим участникам движения. По мнению депутата, нововведение может способствовать сокращению числа аварий на дорогах.