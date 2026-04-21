Дороги и транспорт

Водитель автобуса в Башкирии нарушил права ребёнка участника СВО

Водитель межмуниципального автобуса в Башкирии не пустил 17-летнего сына участника СВО бесплатно, нарушив его права льготника. Нарушение подтвердила прокуратура.
На межмуниципальном маршруте «село Охлебинино — Северный автовокзал Уфы» водитель автобуса не разрешил 17-летнему подростку воспользоваться льготой на проезд. Отец юноши находится в зоне специальной военной операции. Никаких объяснений своего решения водитель не дал. В ходе последующей проверки выяснилось, что транспортное средство ко всему прочему работало без кассового аппарата.

Мать подростка обратилась с жалобой в прокуратуру Иглинского района. Надзорный орган провёл проверку и подтвердил: права ребёнка-льготника были нарушены. По итогам надзорных мероприятий директору компании-перевозчика внесли представление об устранении нарушений. Лишь после этого недостатки были ликвидированы, а виновный водитель привлечён к дисциплинарной ответственности.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Башкирии дети участников специальной военной операции сохранили право на бесплатный проезд в государственном транспорте — несмотря на общее повышение тарифов. Стоимость билета в автобусах «Башавтотранса» выросла с 41 до 46 рублей, однако льготные категории пассажиров под индексацию не подпали.

Ранее Министерство транспорта Башкирии обновило правила отбора перевозчиков на межмуниципальные маршруты. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации республики, новый порядок вступит в силу 1 сентября 2026 года. Победители конкурсных отборов смогут работать на маршрутах сроком до пяти лет.

С 1 января 2026 года от родительской платы за детские сады в Башкортостане полностью освобождены семьи участников специальной военной операции — наряду с родителями детей-инвалидов и детей-сирот.

Похожие записи
0
21.04.2026
Спорт

«Собраться и идти дальше»: Глава Башкирии оценил выступление «Салавата Юлаева» в сезоне КХЛ 2025/2026

Радий Хабиров в форме салавата юлаева
Глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании поблагодарил игроков, тренеров и руководство «Салавата Юлаева» по итогам завершённого хоккейного сезона.
0
21.04.2026
Спорт

Панин остаётся, Ремпал под вопросом: руководство «Салавата Юлаева» раскрыло трансферные планы

Шелдон Ремпал
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о продлении контрактов, переговорах с ключевыми игроками и интересе клубов НХЛ к Жаровскому и Вязовому.
0
21.04.2026
Спорт

«Плевать»: Гендиректор «Салавата Юлаева» Баширов ответил на критику фанатов «Локомотива»

хоккеисты
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов заявил, что его публикация о нечестной игре в КХЛ не была направлена против болельщиков «Локомотива», и добавил, что их реакция ему безразлична.
0
21.04.2026
Происшествия

В Башкирии годовалый пассажир выжил в серьёзной аварии благодаря автокреслу

авто после дтп
Авария произошла вечером на автодороге Уфа — Янаул в Бирском районе Башкирии. Водитель Nissan Qashqai с полуприцепом не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.
0
21.04.2026
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

тушение пожара
В деревне Береговка Мелеузовского района Башкирии в ночь на 21 апреля сгорел жилой дом. При разборе завалов спасатели обнаружили тела двух мужчин.
0
21.04.2026
Происшествия

В Башкирии задержали женщину без прав за рулём угнанного Ниссана

погрузка авто на автомобиль эвакуации
Сотрудники ГАИ в ходе патрулирования в башкирском селе Кушнареково остановили «Ниссан», которым управляла 27-летняя женщина, никогда не имевшая водительского удостоверения.
0
21.04.2026
Экономика

В Башкирии Ишимбайская фабрика отчиталась о многомиллионых убытках

швеи за работой
Ишимбайская швейная фабрика «Заспорт» опубликовала финансовые показатели за 2025 год. Выручка выросла почти на 10%, но чистый убыток достиг 132,8 млн рублей — втрое хуже, чем годом ранее.
0
21.04.2026
Криминал

Бастрыкин потребовал доклад о разбитой дороге в Чишминском районе Башкирии

Александр Бастрыкин
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил башкирским следователям отчитаться о расследовании дела о ненадлежащем состоянии дороги в селе Борискино Чишминского района — жители добиваются её ремонта уже десять лет.
