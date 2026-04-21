Водитель автобуса в Башкирии нарушил права ребёнка участника СВО

Водитель межмуниципального автобуса в Башкирии не пустил 17-летнего сына участника СВО бесплатно, нарушив его права льготника. Нарушение подтвердила прокуратура.

На межмуниципальном маршруте «село Охлебинино — Северный автовокзал Уфы» водитель автобуса не разрешил 17-летнему подростку воспользоваться льготой на проезд. Отец юноши находится в зоне специальной военной операции. Никаких объяснений своего решения водитель не дал. В ходе последующей проверки выяснилось, что транспортное средство ко всему прочему работало без кассового аппарата.

Мать подростка обратилась с жалобой в прокуратуру Иглинского района. Надзорный орган провёл проверку и подтвердил: права ребёнка-льготника были нарушены. По итогам надзорных мероприятий директору компании-перевозчика внесли представление об устранении нарушений. Лишь после этого недостатки были ликвидированы, а виновный водитель привлечён к дисциплинарной ответственности.

Напомним, с 1 февраля 2026 года в Башкирии дети участников специальной военной операции сохранили право на бесплатный проезд в государственном транспорте — несмотря на общее повышение тарифов. Стоимость билета в автобусах «Башавтотранса» выросла с 41 до 46 рублей, однако льготные категории пассажиров под индексацию не подпали.

Ранее Министерство транспорта Башкирии обновило правила отбора перевозчиков на межмуниципальные маршруты. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации республики, новый порядок вступит в силу 1 сентября 2026 года. Победители конкурсных отборов смогут работать на маршрутах сроком до пяти лет.

С 1 января 2026 года от родительской платы за детские сады в Башкортостане полностью освобождены семьи участников специальной военной операции — наряду с родителями детей-инвалидов и детей-сирот.