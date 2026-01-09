Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.

В Стерлитамаке водитель автобуса маршрута №141 привлек внимание пассажиров своим вокальным исполнением во время рейса. Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, демонстрирует, как водитель поет различные музыкальные композиции, находясь за рулем.

Мужчина исполнял песни на нескольких языках, включая английский и итальянский. По словам очевидцев, его музыкальное сопровождение не отвлекало от выполнения прямых обязанностей.

Пассажиры автобуса отметили, что водитель сохранял бдительность на дороге. Он продолжал продавать билеты и принимать оплату за проезд, не нарушая правил дорожного движения.

Публикация вызвала положительную реакцию среди жителей города. Многие комментаторы выразили интерес к маршруту, отмечая, что пение водителя создает приятную атмосферу в салоне.

Развитие транспортной инфраструктуры

Тема транспорта в Стерлитамаке остается актуальной и на уровне инфраструктурных проектов. Власти региона продолжают строительство новой мостовой переправы через реку Белую в створе улицы Технической. Объект необходим для снижения нагрузки на существующую дорожную сеть и ликвидации заторов.​

Действующий мост на Оренбургском тракте эксплуатируется более 45 лет и требует капитального ремонта. Проектировщики утвердили возведение параллельного двухполосного сооружения вместо временных понтонных конструкций.​

Запуск движения по новому участку запланирован на 2026 год. После перенаправления транспортного потока строители приступят к реконструкции старой переправы, что позволит сохранить сообщение с Ишимбайским районом.​