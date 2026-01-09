0
2 часа
Дороги и транспорт

Водитель автобуса №141 в Стерлитамаке удивил пассажиров своим пением

Жители Стерлитамака делятся в соцсетях видео, где водитель маршрута №141 поет за рулем. Пассажиры отмечают, что это не мешает ему безопасно управлять автобусом.
аодитель маршрутки
©UTV

В Стерлитамаке водитель автобуса маршрута №141 привлек внимание пассажиров своим вокальным исполнением во время рейса. Видеозапись, опубликованная в социальных сетях, демонстрирует, как водитель поет различные музыкальные композиции, находясь за рулем.

RuTube
©UTV

Мужчина исполнял песни на нескольких языках, включая английский и итальянский. По словам очевидцев, его музыкальное сопровождение не отвлекало от выполнения прямых обязанностей.

Пассажиры автобуса отметили, что водитель сохранял бдительность на дороге. Он продолжал продавать билеты и принимать оплату за проезд, не нарушая правил дорожного движения.

Публикация вызвала положительную реакцию среди жителей города. Многие комментаторы выразили интерес к маршруту, отмечая, что пение водителя создает приятную атмосферу в салоне.

Развитие транспортной инфраструктуры

Тема транспорта в Стерлитамаке остается актуальной и на уровне инфраструктурных проектов. Власти региона продолжают строительство новой мостовой переправы через реку Белую в створе улицы Технической. Объект необходим для снижения нагрузки на существующую дорожную сеть и ликвидации заторов.​

Действующий мост на Оренбургском тракте эксплуатируется более 45 лет и требует капитального ремонта. Проектировщики утвердили возведение параллельного двухполосного сооружения вместо временных понтонных конструкций.​

Запуск движения по новому участку запланирован на 2026 год. После перенаправления транспортного потока строители приступят к реконструкции старой переправы, что позволит сохранить сообщение с Ишимбайским районом.​

Похожие записи
0
29.12.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы утвердили расписание транспорта на новогодние каникулы

место в маршрутке
В новогоднюю ночь транспорт в Уфе будет курсировать до 03:30 с интервалом до 45 минут. С 1 по 11 января вводится расписание выходного дня.
0
28.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке пассажирка BMW погибла после удара машины о столб

авто после дтп
В Стерлитамаке на улице Элеваторной автомобиль BMW врезался в электроопору. Пассажирка иномарки погибла на месте, водитель и еще один пассажир попали в больницу.
0
18.12.2025
Новости

Уроженец Башкирии поборется за пост главы Оренбурга

Альберт Юмадилов
Уроженец Стерлитамака Альберт Юмадилов поборется за кресло главы администрации Оренбурга на выборах 24 декабря. Кандидатуру действующего врио мэра поддержал губернатор области.
-1
15.12.2025
Происшествия

В Стерлитамаке в доме на Строителей сорвался лифт с пассажирами

люди в лифте
В многоквартирном доме на улице Строителей в Стерлитамаке упал лифт с пассажирами. Предварительной причиной называют сбой в электросети.
0
12.12.2025
Образование

Алсу Саттарова из Башкирии вошла в число лучших молодых педагогов страны

алсу саттарова
Педагог из Стерлитамака Алсу Саттарова стала призёром XIII Всероссийского конкурса «Воспитатели России». Она получила диплом второй степени в номинации «Молодые профессионалы».
0
30.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

место в маршрутке
В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.
0
25.11.2025
Криминал

В Башкирии директора школы обвинили в незаконной сдаче стадиона в аренду

автомобиль следственного комитета
В Стерлитамаке завершено расследование дела против директора школы, которая сдавала стадион в аренду частному клубу. Ущерб и доход оценили в ₽400 тысяч.
0
24.11.2025
Происшествия

Школьники в Стерлитамаке отмоют сквер после побега от мэра

вандалы в городе и мэр
Глава Стерлитамака застал школьников за порчей стендов. После побега их нашли полицейские: теперь подростки отмоют все, что успели испачкать.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.