«Влупили денег, а свет не горит»: глава Башкирии потребовал срочно починить освещение трассы Уфа — Стерлитамак

Глава Башкирии потребовал за две недели решить вопрос с неработающим освещением на федеральной трассе Р-240.

Радий Хабиров поручил обеспечить освещение трассы Р-240 на всём участке от Уфы до Стерлитамака. Глава республики лично столкнулся с проблемой — возвращаясь поздним вечером из Мурадымовского ущелья, он проехал по неосвещённой дороге. По словам Хабирова, несмотря на вложенные в трассу средства, фонари работают лишь фрагментами: пять километров света — и снова темнота.

«Влупили туда денег, значит, в Р-240. Вся трасса должна быть освещенной. Хуже нет. Вот ты едешь, пять километров проехал, опять трасса темная. Безобразие полное», — заявил Хабиров.

На решение проблемы глава региона отвёл две недели. За это время ответственные ведомства должны утвердить график ремонта системы электрического освещения. В случае срыва сроков Хабиров пообещал обратиться в прокуратуру или напрямую к федеральному министру транспорта.

Кто отвечает за трассу Р-240 Уфа — Оренбург

Р-240 Уфа — Оренбург находится в ведении Управления автомобильных дорог «Приуралье» Росавтодора. Минтранс Башкирии ранее подтверждал проблемы с освещением на этом направлении. По данным ведомства, фонари не работают примерно на 60 километрах трассы — между двумя крупнейшими городами республики.

327 миллионов на освещение и кража кабелей в 2021 году

Проблемы с освещением на трассе Р-240 фиксируются с 2021 года. Как сообщало издание UFA1, в 2019 году уфимская компания «Регионстройуправление» получила контракт на установку освещения на сумму 327,8 миллиона рублей. Подрядчик завершил строительно-монтажные работы, однако в 2021 году неизвестные похитили кабели — из 113 километров освещения функционировали лишь 30.

60 километров без света: жалобы жителей Башкирии в 2026 году

В январе 2026 года жители Башкирии вновь массово жаловались на отсутствие света на трассе. Минтранс республики после комиссионного выезда 13 января направил подрядчику предписание об устранении дефектов в срок до 26 января.