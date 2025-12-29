0
2 часа
Дороги и транспорт

Власти Уфы утвердили расписание транспорта на новогодние каникулы

В новогоднюю ночь транспорт в Уфе будет курсировать до 03:30 с интервалом до 45 минут. С 1 по 11 января вводится расписание выходного дня.
место в маршрутке
Управление транспорта городской администрации представило утвержденный график движения на предстоящие праздники. Чиновники уточнили детали работы маршрутов в новогоднюю ночь и последующие длинные выходные.

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт продолжит перевозку пассажиров до 03:30. Интервалы движения на линии составят от 35 до 45 минут. Это позволит горожанам вернуться домой после завершения праздничных мероприятий.

Продленный график обеспечит транспортную доступность основных городских локаций. Маршруты охватят ледовые городки в Инорсе, площадки перед ДК УМПО и дворцом УЗЭМИК. Также транспорт будет проходить через Гостиный двор и площади имени Ленина, Орджоникидзе и Салавата Юлаева.

С 1 по 11 января включительно вводится режим работы выходного дня. Электротранспорт и автобусы будут выходить на линию в 6:00 и завершать смену к 22:00. Время ожидания на остановках увеличится в 1,5–2 раза по сравнению с будним расписанием.

Для владельцев личных автомобилей предусмотрены изменения, о которых ранее сообщал News-Bash. В период с 31 декабря по 11 января муниципальные платные парковки в центре города будут работать в свободном режиме без взимания платы.

Государственный перевозчик «Башавтотранс» также подтвердил переход на расписание выходного дня. Это касается всех пригородных и междугородних рейсов компании. Актуальное время отправления рекомендуется заранее уточнять на официальном сайте предприятия.

