0
6 часов
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
эвакуация автомобиля на штрафстоянку
©t.me/ufacityinfo

Столичная администрация обратилась к водителям с предупреждением о недопустимости парковки на тротуарах. В городе усилили контроль за соблюдением правил, пообещав нарушителям серьёзные финансовые последствия и эвакуацию транспортных средств.

За одни только сутки в Уфе с улиц эвакуировали 72 автомобиля. Рейды прошли по центральным улицам, включая Коммунистическую, Ленина, Кирова, Цюрупы и другие. Всех водителей, чьи машины отправились на спецстоянку, привлекли к административной ответственности.

Наказание за такое автохамство состоит из нескольких частей. Сам штраф за парковку на тротуаре составляет 1000 рублей. К этой сумме прибавляется стоимость услуг эвакуатора, которая может превышать 6 тысяч рублей для машин весом более полутора тонн.

Городские власти, судя по всему, взялись за проблему системно. В пресс-службе мэрии этой теме посвятили отдельное сообщение, подчеркнув, что половина из всех эвакуированных за день машин стояла именно на пешеходных зонах.

Отметим, что до конца ноября в Башкирии проходит операция «Грузовой автомобиль», в рамках которой выявляют нетрезвых водителей и проверяют техническое состояние фур. А летом в Уфе проводили масштабные мероприятия «Должник» и «Пешеход», направленные на профилактику ДТП и выявление неплательщиков штрафов.

Похожие записи
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

пожар в электрощитовой
Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
1
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
0
05.11.2025
Происшествия

В Уфе спасатели освободили палец мальчика застрявшего в клетке с крысами

ребенок застрял в клетке
В Уфе четырёхлетний мальчик просунул палец в клетку к домашним крысам и не смог его вытащить. На помощь семье прибыли спасатели с инструментами.
0
05.11.2025
Здоровье

Младенца из Уфы с редкой патологией спецбортом доставили на операцию в Москву

красный крест на автомобиле скорой помощи
Новорождённого мальчика из Уфы с редчайшей патологией сосудов мозга экстренно доставили в Москву. Операция нужна в первые дни жизни, без неё возможны тяжёлые осложнения.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.