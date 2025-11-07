Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.

Столичная администрация обратилась к водителям с предупреждением о недопустимости парковки на тротуарах. В городе усилили контроль за соблюдением правил, пообещав нарушителям серьёзные финансовые последствия и эвакуацию транспортных средств.

За одни только сутки в Уфе с улиц эвакуировали 72 автомобиля. Рейды прошли по центральным улицам, включая Коммунистическую, Ленина, Кирова, Цюрупы и другие. Всех водителей, чьи машины отправились на спецстоянку, привлекли к административной ответственности.

Наказание за такое автохамство состоит из нескольких частей. Сам штраф за парковку на тротуаре составляет 1000 рублей. К этой сумме прибавляется стоимость услуг эвакуатора, которая может превышать 6 тысяч рублей для машин весом более полутора тонн.

Городские власти, судя по всему, взялись за проблему системно. В пресс-службе мэрии этой теме посвятили отдельное сообщение, подчеркнув, что половина из всех эвакуированных за день машин стояла именно на пешеходных зонах.

Отметим, что до конца ноября в Башкирии проходит операция «Грузовой автомобиль», в рамках которой выявляют нетрезвых водителей и проверяют техническое состояние фур. А летом в Уфе проводили масштабные мероприятия «Должник» и «Пешеход», направленные на профилактику ДТП и выявление неплательщиков штрафов.