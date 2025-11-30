Власти Уфы обсуждают введение штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте

В администрации Уфы сообщили о планах заменить кондукторов валидаторами и ввести штрафы за безбилетный проезд для повышения прозрачности платежей.

Мэрия Уфы рассматривает вопрос перехода на бескондукторную систему оплаты проезда в городском транспорте, о чем сообщил начальник управления транспорта Олег Хмарин. По его словам, внедрение автоматизированной системы, включающей валидаторы и датчики пассажиропотока, возможно только при условии законодательного закрепления штрафов за неоплату проезда.

На данный момент конкретные сроки реализации реформы не установлены. Чиновник отметил, что перед отказом от кондукторов необходимо создать нормативную базу для взысканий с безбилетников и организовать работу контрольно-ревизионной службы. Автоматизация процессов призвана обеспечить прозрачность финансовых потоков в транспортной сфере города.

По предварительным расчетам, затраты на оснащение подвижного состава необходимым оборудованием сопоставимы с годовым фондом оплаты труда кондукторов. Проект предполагает, что датчики будут фиксировать количество вошедших пассажиров, а система — сопоставлять эти данные с числом произведенных оплат.

В настоящее время в регионе вопросы ответственности за безбилетный проезд регулируются недостаточно жестко, и на практике пассажиров, не оплативших проезд, чаще всего просто высаживают. В других сферах, например, при оплате парковки в центре Уфы, система штрафов уже работает: за неоплату предусмотрено взыскание в размере 1500 рублей.

Ситуация с кадровым обеспечением транспортных предприятий остается сложной. Нехватка водителей и кондукторов приводит к увеличению интервалов движения и переполненности салонов автобусов. Внедрение автоматизированной системы оплаты рассматривается как один из способов оптимизации работы отрасли и решения проблемы дефицита персонала.