Власти Уфы ищут спонсоров для ремонта улицы Октябрьской Революции

Настоящий крик души раздался в одном из городских чатов. Жители Уфы устали прокладывать маршруты по бездорожью в центре города. Речь о многострадальной улице Октябрьской Революции.

Путь от Гостинки до Монумента превратился в полосу препятствий. Вместо асфальта — грунтовка и газон, а по соседству — полуразрушенные исторические здания. Местные жалуются, что вечером локация становится особенно опасной, ведь там можно запросто повредить ноги.

Ответ от администрации Кировского района не заставил себя ждать, но и не обнадёжил. Чиновники заявили: комфорт для пешеходов появится только после того, как найдутся спонсоры. По сути, ремонт дорог переложили на плечи неназванных инвесторов.

Когда именно появятся эти щедрые меценаты, никто не уточняет. Сроки начала работ туманны, как утро над Белой. В мэрии лишь констатировали, что на начало июня никаких конкретных дат нет.

И всё это происходит на фоне грандиозных планов по превращению улицы в уфимский Арбат. В будущем здесь обещают пешеходную зону, как в столице. Однако пока что амбиции разбиваются о суровую реальность отсутствия элементарных тротуаров.

Какие улицы требуют благоустройства в Уфе в 2025 году

В 2025 году в Уфе масштабные работы по благоустройству затронут десятки улиц и общественных пространств. Власти города и республики определили приоритетные объекты, которые нуждаются в обновлении и реконструкции.

Ключевые улицы и территории, подлежащие благоустройству:

Улица Театральная — здесь начнётся комплексное благоустройство: появятся пешеходные зоны, тематические площадки, малые архитектурные формы и озеленение. Работы завершатся в 2026 году.

— здесь начнётся комплексное благоустройство: появятся пешеходные зоны, тематические площадки, малые архитектурные формы и озеленение. Работы завершатся в 2026 году. Улица Чернышевского — обновят тротуары на чётной стороне от улицы Цюрупы до Ленина и от Ленина до Карла Маркса.

— обновят тротуары на чётной стороне от улицы Цюрупы до Ленина и от Ленина до Карла Маркса. Улица Цюрупы — ремонт тротуаров на нечётной стороне, на двух участках: от Коммунистической до Заки Валиди и от Чернышевского до Коммунистической.

— ремонт тротуаров на нечётной стороне, на двух участках: от Коммунистической до Заки Валиди и от Чернышевского до Коммунистической. Улица Коммунистическая — благоустройство прилегающей территории и установка памятника Мидхату Шакирову.

— благоустройство прилегающей территории и установка памятника Мидхату Шакирову. Улица Мустая Карима — благоустройство обеих сторон на участке от Чернышевского до Коммунистической.

— благоустройство обеих сторон на участке от Чернышевского до Коммунистической. Улица Ферина (Инорс) — обновление к 100-летию предприятия ОДК-УМПО.

(Инорс) — обновление к 100-летию предприятия ОДК-УМПО. Улица Маршала Жукова и Сельская Богородская — ремонт к юбилею УМПО.

— ремонт к юбилею УМПО. Улица Силикатная и Большая Заливная — капитальный ремонт дорожного полотна.

— капитальный ремонт дорожного полотна. Проезд от проспекта Октября до улицы Российская, улица Сагита Агиша — начаты работы по благоустройству.

— начаты работы по благоустройству. Тротуары в историческом центре — обновление на пяти центральных улицах.

— обновление на пяти центральных улицах. Улица имени города Галле — продолжается реконструкция, включая расширение проезжей части, устройство тротуаров и велодорожек, переустройство инженерных сетей.

— продолжается реконструкция, включая расширение проезжей части, устройство тротуаров и велодорожек, переустройство инженерных сетей. Улица Заки Валиди, Гафури, Аксакова, Пушкина, Ленина — комплексное благоустройство гостевых улиц: мощение гранитом, озеленение, архитектурная подсветка, обновление фасадов.

Дополнительные объекты:

Сквер «Уфимские липы» у Дома Союза писателей.

Парк имени Ленина — обновление фонтанов, освещения, установка новых площадок и медиацентра.

Сквер имени Н. Гастелло.

Сквер 450-летия.

Бульвар Саид-Галиева и прилегающие к нему пешеходные зоны.