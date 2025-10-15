0
Владельцы китайских автомобилей в Башкирии теряют деньги с рекордной скоростью. Какие модели обесценились больше всего?

Цены на подержанные китайские авто в Башкирии за сентябрь просели до 11% — быстрее японских и европейских. Владельцы теряют при перепродаже, спрос слабый, ценники летят вниз.
Подержанные китайские автомобили в Башкирии дешевеют быстрее всех остальных марок: в сентябре 2025 года популярные модели потеряли от 4% до 11% стоимости всего за месяц. Владельцы китайских машин сталкиваются с рекордным обесцениванием при перепродаже, тогда как европейские и японские бренды снижаются всего на 1,5%, сообщает РБК-Уфа.

Содержание
  1. Какие модели подешевели больше всего
  2. Почему китайские авто дешевеют
  3. Общероссийская ситуация

Какие модели подешевели больше всего

Кроссовер Omoda S5 с пробегом подешевел на 10,9% — с 1,09 млн до 974 тыс. рублей. Haval Jolion снизился на 10,8%, до 1,88 млн рублей, а седан Lifan Solano потерял 4,3% и теперь продается в среднем за 266 тыс. рублей. Средняя стоимость всех подержанных автомобилей в республике при этом осталась стабильной и составила 1,18 млн рублей.

Почему китайские авто дешевеют

Главная причина — избыток предложения на фоне низкого спроса. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр объяснил, что покупатели не доверяют китайским брендам из-за неопределенности с надежностью. Долгосрочный опыт эксплуатации китайских машин пока отсутствует, и рынок только нащупывает реальную стоимость таких автомобилей с пробегом. Покупатели по-прежнему отдают предпочтение японским и корейским маркам, а китайские рассматривают лишь как запасной вариант.

Общероссийская ситуация

По данным сервиса «Авто.ру», в сентябре 2025 года средняя цена подержанного китайского автомобиля по России составила 2,08 млн рублей. Это соответствует уровню конца 2023 года, то есть за два года рост цен был полностью нивелирован. Для сравнения: европейские, японские и корейские машины стоят в среднем 2,25 млн рублей и снижаются медленнее — на 1,5%. Российские марки упали до 690 тыс. рублей.

Несмотря на падение цен, активность покупателей в сентябре выросла: количество просмотров объявлений о продаже авто увеличилось на 18%. Эксперты связывают это с ожиданием повышения утилизационного сбора на новые и импортные автомобили, которое может затронуть и сегмент подержанных машин. Высокие кредитные ставки при этом сдерживают реальные продажи.

За весь 2024 год стоимость подержанных автомобилей в Башкирии снизилась на 11,3%, до 1,22 млн рублей. Лидером падения стал французский Citroen C4 — минус 17%, до 690 тыс. рублей, а китайский Lifan X50 подешевел на 16,5%, до 569 тыс. рублей.

