Мэрия Уфы в своём сообщении напомнила, что праздновать 80-летие Победы будут с традиционными перекрытиями центра. Готовьтесь объехать полгорода, если хочется куда-то добраться.

🕙 С 7:30 до 9:30 нельзя будет проехать по улице Пушкина (от Цюрупы до Ленина) и Советской (от Пушкина до Заки Валиди) — там будут возлагать цветы к памятнику Шаймуратову.

⏱ С 7:00 до 15:00 — полное перекрытие проспекта Октября от ул. имени города Галле до проезда вдоль пр. Октября, 144/1. Также перекроют Северный и Южный проезды (от пр. Октября до Российской) и ул. Новогорную (от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева). Всё из-за прохождения военных и «Бессмертного полка».

🚍 Общественный транспорт пустят в объезд по дублёрам. А вот троллейбусы №2, 13 и 22 просто не выйдут на маршрут.

🚗 Кстати, если живёте во дворах рядом с перекрытыми улицами — машину лучше оставить где-нибудь подальше. Выезды из дворов заблокируют, и вы просто окажетесь в ловушке.

Запасайтесь терпением или просто не планируйте поездки в центр 9 мая. Лучше гуляйте пешком — полезно для здоровья и нервов.