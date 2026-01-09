В Уфу доставили партию из пяти троллейбусов с автономным ходом

В Уфу поступили пять троллейбусов «Горожанин». Партия стала завершающей в рамках муниципального контракта на 15 единиц техники с автономным ходом.

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о доставке в город пяти единиц нового общественного транспорта. Глава администрации уточнил, что техника уже находится в ведении муниципальных служб и проходит подготовку перед выпуском на линию. Поставка данной группы машин означает полное выполнение обязательств по договору, подписанному в предыдущем году.

Мэр Уфы о новых троллейбусах ©Ратмир Мавлиев / Telegram

Муниципалитет приобрел модель «Горожанин», которую выпускает Уфимский трамвайно-троллейбусном завод (УТТЗ). Сборка осуществляется в партнерстве с Минским автомобильным заводом. Ключевая характеристика этих транспортных средств — наличие системы увеличенного автономного хода, которая обеспечивает движение без подключения к контактной сети на определенных участках маршрута.

Распределение поступившей техники произведено в пользу троллейбусного депо № 1. Планируется, что транспорт задействуют на маршрутах, связывающих северную и южную части города. Функция автономного хода позволит водителям объезжать места дорожно-транспортных происшествий или ремонтных работ, что должно снизить вероятность задержек в движении.

Производственная кооперация с белорусскими предприятиями развивается с 2019 года. На мощностях в Уфе производится окончательная сборка кузовов, установка электроники и элементов салона. Представители администрации отмечают, что подобный подход способствует загрузке локальных производственных мощностей и снижению зависимости от импортных комплектующих.

За пятилетний период городской парк получил около пятидесяти единиц техники данной модификации. В планах властей значится дальнейшее обновление подвижного состава. Основными критериями при выборе транспорта называются безопасность перевозок и удобство для пассажиров.

Одновременно с закупкой техники решается вопрос кадрового обеспечения. Для привлечения водителей были пересмотрены условия оплаты труда. Современное оборудование требует от персонала соответствующей квалификации и соблюдения регламентов эксплуатации.

Текущая поставка из пяти машин закрывает контракт на приобретение 15 троллейбусов. Первая партия из десяти единиц прибыла в столицу региона в октябре 2025 года. Передача техники тогда прошла с участием представителей республиканского руководства.

Финансирование обновления парка составило 511,5 млн рублей. Деньги были направлены из городского бюджета по программе развития транспортной инфраструктуры. Расчетная стоимость одного троллейбуса с функцией автономного хода составляет более 34 миллионов рублей.

Согласно статистическим данным, с 2021 по 2024 год администрация закупила 34 аналогичных троллейбуса. С учетом исполнения последнего контракта на 15 машин (10 осенью и 5 в январе), общее количество новых «Горожан» приближается к пятидесяти единицам. Также рассматривается возможность приобретения транспорта особо большой вместимости, который проходит тестовую эксплуатацию.