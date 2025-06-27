В Уфе запустили платные парковки: рассказываем обо всех нюансах оплаты и штрафах

Сегодня, 27 июня, в центральной части Уфы заработали платные парковки. Об этом заранее предупредила городская администрация, которая утвердила запуск нового парковочного пространства. Цель нововведения — разгрузить улицы от забитых машин.
Всего в центре столицы Башкирии организовано 1 188 парковочных мест на девяти улицах, среди которых Карла Маркса, Пушкина, Коммунистическая, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Чернышевского, Достоевского и Октябрьской революции. На этих участках установлены специальные знаки и информационные щиты.
Стоимость одного часа стоянки установлена на уровне 40 рублей. Однако не всегда нужно платить: в выходные и праздничные дни парковка остаётся бесплатной. Также оплата не требуется с 21:00 до 7:00 в будни. Бесплатный период составляет 20 минут, но около социальных объектов он продлён до часа.
Оплатить парковку можно несколькими способами: через мобильное приложение «Горпарковки», на официальном сайте parking02.ru, по СМС на короткий номер 2730 или через банкоматы. Начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин советует пользоваться приложением, так как оно позволяет системе автоматически пересчитывать оплату за фактически проведённое время.
Важный момент: штраф за неоплаченную стоянку составляет 1,5 тысячи рублей. Однако есть возможность постоплаты — внести деньги можно до 23:59 текущего дня. Если припарковались, а потом переехали, то на новом месте нужно снова авторизоваться и оплатить парковку.
Есть ли льготы для определённых категорий граждан?
Да, некоторые категории могут парковаться бесплатно. Это экстренные службы, ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды I, II, III групп (в том числе их перевозчики), многодетные семьи и владельцы электромобилей.
Как получить льготу?
Для оформления льготы нужно обратиться в любой МФЦ. Потребуются паспорт, ИНН, СНИЛС, документ, подтверждающий льготный статус, и документы на транспортное средство (ПТС или СТС). Многодетным и владельцам электромобилей нужно дополнительно предоставить справку об отсутствии налоговых задолженностей.
Куда обращаться, если возникли вопросы или проблемы с оплатой?
Действует круглосуточная горячая линия по номеру +7 (347) 246-68-66. Также в приложении «Горпарковки» есть чат-бот, который может помочь с ответами.
Почему платные парковки ввели именно сейчас?
Разговоры о платных парковках в Уфе велись около 15 лет, а концепция разрабатывалась с 2020 года. Официальная причина — разгрузка улиц, упорядочивание парковки и повышение комфорта для всех участников движения .
Как город будет контролировать оплату?
Помимо установки знаков и разметки, по зонам платной парковки будут курсировать патрульные машины со специальными камерами фотовидеофиксации. В некоторых местах наблюдение ведётся через стационарные камеры.
Все ли жители Уфы поддерживают введение платных парковок?
Мнения разделились: многие пешеходы поддерживают инициативу, считая, что это поможет решить проблему хаотичной парковки и пробок. Однако большая часть водителей высказалась против, считая это навязыванием услуг. Тем не менее, некоторые автомобилисты также одобряют меру, надеясь, что она поможет найти свободное место для парковки.
Планируется ли изменение тарифа в будущем?
Да, стоимость часа парковки установлена в 40 рублей, но этот тариф может быть как увеличен, так и уменьшен в зависимости от реального спроса и загруженности парковочных мест. Цель — чтобы 15-20% мест всегда были свободны. Олег Хмарин, начальник Управления транспорта и связи Уфы, отметил, что цена парковки — это механизм регулирования спроса.
Что будет с деньгами, полученными от платных парковок и штрафов?
Все средства, вырученные от платных парковок, включая штрафы за их неоплату, будут поступать в городской бюджет Уфы.
Как платные парковки повлияют на такси и курьерские службы?
Пока нет точной информации о специальных условиях для таксистов и курьеров, однако водители такси уже выражают недовольство высокими ценами на парковку в других платных зонах, например, у ТЦ, где за короткое время приходится платить значительные суммы. Это может сказаться на их работе и стоимости услуг.
Какие ещё меры контроля могут быть применены к нарушителям?
В случае, если водители начнут массово скрывать номерные знаки, чтобы избежать оплаты, мэрия Уфы рассматривает возможность применения мер административного воздействия, таких как установка блокираторов колёс.
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