В Уфе запустили платные парковки: рассказываем обо всех нюансах оплаты и штрафах

Сегодня, 27 июня, в центральной части Уфы заработали платные парковки. Об этом заранее предупредила городская администрация, которая утвердила запуск нового парковочного пространства. Цель нововведения — разгрузить улицы от забитых машин.

Всего в центре столицы Башкирии организовано 1 188 парковочных мест на девяти улицах, среди которых Карла Маркса, Пушкина, Коммунистическая, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Чернышевского, Достоевского и Октябрьской революции. На этих участках установлены специальные знаки и информационные щиты.

Стоимость одного часа стоянки установлена на уровне 40 рублей. Однако не всегда нужно платить: в выходные и праздничные дни парковка остаётся бесплатной. Также оплата не требуется с 21:00 до 7:00 в будни. Бесплатный период составляет 20 минут, но около социальных объектов он продлён до часа.

Оплатить парковку можно несколькими способами: через мобильное приложение «Горпарковки», на официальном сайте parking02.ru, по СМС на короткий номер 2730 или через банкоматы. Начальник управления транспорта и связи Уфы Олег Хмарин советует пользоваться приложением, так как оно позволяет системе автоматически пересчитывать оплату за фактически проведённое время.

Важный момент: штраф за неоплаченную стоянку составляет 1,5 тысячи рублей. Однако есть возможность постоплаты — внести деньги можно до 23:59 текущего дня. Если припарковались, а потом переехали, то на новом месте нужно снова авторизоваться и оплатить парковку.