Дороги и транспорт

В Уфе зафиксирована пробка длиной 5 километров в первый рабочий день года

В Уфе на улице Маршала Жукова возникла пробка протяженностью 5 километров. Движение осложнили два ДТП и высокий трафик первого рабочего дня 2026 года.
пробка на дороге
©maps.ufanet.ru

Утром 12 января в микрорайоне Сипайлово наблюдаются значительные затруднения движения. В первый рабочий день наступившего года транспортный поток на одной из ключевых магистралей города оказался практически парализован.

Основной участок затора пришелся на улицу Маршала Жукова. К 09:00 колонна автомобилей растянулась на пять километров, заняв отрезок от пересечения с Трамвайной улицей до соединения с улицей Сипайловской. Скорость движения на данном маршруте существенно снизилась, что привело к увеличению времени в пути для жителей района.

Причиной сложной дорожной обстановки стал комплекс факторов. На перекрестке улиц Жукова и Сипайловской произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия, которые ограничили пропускную способность дороги. Ситуацию усугубил плотный поток машин, выезжающих с улицы Баязита Бикбая, что создало дополнительные помехи для движения.

Пользователи навигационных сервисов отмечали остановку трафика в комментариях приложения. Водители обсуждали возвращение к рабочему графику после праздников и интересовались состоянием других участников движения. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», участок дороги был окрашен в красный цвет, обозначающий минимальную скорость проезда.

Похожие инциденты регулярно фиксируются на дорогах региона. В октябре 2025 года портал news-bash.ru сообщал о крупном заторе возле населенного пункта Первушино, где длина пробки также достигла пяти километров. Тогда движение было блокировано из-за серьезной аварии с пятью пострадавшими, и водители были вынуждены ожидать проезда несколько часов.

Начало 2025 года в Уфе также сопровождалось дорожными проблемами. В первый рабочий день января прошлого года заторы наблюдались на въездах в город со стороны Шакши и Затона, а также на проспекте Салавата Юлаева. Средняя скорость потока в тот период не превышала 25 километров в час.

В декабре 2025 года загруженность дорог Уфы достигала максимальных значений. В середине месяца фиксировались пробки в 9 баллов, при этом наиболее сложная ситуация складывалась в историческом центре, в частности, в районе Центрального рынка.

Похожие записи
12.01.2026
Происшествия

В новогодние праздники двое детей в Башкирии получили ожоги от пиротехники

бенгальские огни
Инциденты произошли в Уфе и Иглинском районе. Пострадавшим детям госпитализация не потребовалась.
09.01.2026
Новости

В Уфе стартует акция «Елки в щепки»: как утилизировать новогодние деревья

игрушка на елке
Администрация Уфы приглашает горожан сдать новогодние ёлки на переработку 10, 11, 17 и 18 января 2026 года. Акция поможет предотвратить стихийные свалки и получить вторичное сырье.
09.01.2026
Дороги и транспорт

В Уфу доставили партию из пяти троллейбусов с автономным ходом

три троллейбуса
В Уфу поступили пять троллейбусов «Горожанин». Партия стала завершающей в рамках муниципального контракта на 15 единиц техники с автономным ходом.
05.01.2026
Происшествия

В Уфе в аварии с шестью машинами на проспекте Октября пострадала женщина

авто после дтп
На проспекте Октября произошла авария с участием шести автомобилей. Водитель «Лады» выехал на встречную полосу. Пострадала пассажирка одной из иномарок.
03.01.2026
Новости

Мэр Уфы рассказал о 20-летней девушке-трактористке, которая второй год расчищает улицы города от снега

студентка-тракторист и мэр
Студентка Башкирского государственного аграрного университета Марина Потапова вышла на расчистку улиц Уфы в новогодние праздники. Девушка управляет трактором в службе благоустройства Ленинского района, совмещая смены с учебой.
31.12.2025
Здоровье

В Уфе окончательно закрыли роддом №8 из-за ветхости здания

беременная женина сидит на подоконнике
Роддом №8 в Черниковке официально прекратил работу. Здание 1956 года постройки признали непригодным для современных медицинских стандартов, а рожениц перенаправили в Городской перинатальный центр.
31.12.2025
Происшествия

В Уфе водитель BMW X5 снес остановку «Трамплин» на улице Менделеева

авто после дтп
В Уфе 27-летний водитель внедорожника полностью разрушил остановочный павильон «Трамплин». Конструкцию демонтируют, сроки установки новой пока неизвестны.
