В Уфе зафиксирована пробка длиной 5 километров в первый рабочий день года

В Уфе на улице Маршала Жукова возникла пробка протяженностью 5 километров. Движение осложнили два ДТП и высокий трафик первого рабочего дня 2026 года.

Утром 12 января в микрорайоне Сипайлово наблюдаются значительные затруднения движения. В первый рабочий день наступившего года транспортный поток на одной из ключевых магистралей города оказался практически парализован.

Основной участок затора пришелся на улицу Маршала Жукова. К 09:00 колонна автомобилей растянулась на пять километров, заняв отрезок от пересечения с Трамвайной улицей до соединения с улицей Сипайловской. Скорость движения на данном маршруте существенно снизилась, что привело к увеличению времени в пути для жителей района.

Причиной сложной дорожной обстановки стал комплекс факторов. На перекрестке улиц Жукова и Сипайловской произошли сразу два дорожно-транспортных происшествия, которые ограничили пропускную способность дороги. Ситуацию усугубил плотный поток машин, выезжающих с улицы Баязита Бикбая, что создало дополнительные помехи для движения.

Пользователи навигационных сервисов отмечали остановку трафика в комментариях приложения. Водители обсуждали возвращение к рабочему графику после праздников и интересовались состоянием других участников движения. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», участок дороги был окрашен в красный цвет, обозначающий минимальную скорость проезда.

Похожие инциденты регулярно фиксируются на дорогах региона. В октябре 2025 года портал news-bash.ru сообщал о крупном заторе возле населенного пункта Первушино, где длина пробки также достигла пяти километров. Тогда движение было блокировано из-за серьезной аварии с пятью пострадавшими, и водители были вынуждены ожидать проезда несколько часов.

Начало 2025 года в Уфе также сопровождалось дорожными проблемами. В первый рабочий день января прошлого года заторы наблюдались на въездах в город со стороны Шакши и Затона, а также на проспекте Салавата Юлаева. Средняя скорость потока в тот период не превышала 25 километров в час.

В декабре 2025 года загруженность дорог Уфы достигала максимальных значений. В середине месяца фиксировались пробки в 9 баллов, при этом наиболее сложная ситуация складывалась в историческом центре, в частности, в районе Центрального рынка.