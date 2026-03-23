В Уфе втрое увеличат число платных парковок

Мэр Уфы подписал постановление о расширении платного парковочного пространства в центре города. Дополнительно появятся более 2200 мест.

В Уфе с 15 мая число платных парковочных мест вырастет почти втрое. Глава администрации Ратмир Мавлиев подписал постановление о расширении зоны платной стоянки в центре Уфы.

По данным РБК Уфа, в рамках второго этапа проекта добавят 2206 машино-мест. Общее число платных мест достигнет 3394. Из них 350 зарезервируют для водителей с инвалидностью.

«На отдельных участках улично-дорожной сети сохраняется высокая загруженность. Ощущается дефицит парковочных мест. Это требует дальнейшего расширения платных парковок», — пояснили в муниципалитете.

Власти объясняют решение нехваткой стоянок в центре города. Сейчас в Уфе работает 1188 платных мест. Их ввели в июне 2025 года. Новые парковки появятся на улицах Гоголя, Театральной, Крупской, Цюрупы, Заки Валиди, Свердлова, Революционной, Ивана Якутова и Краснодонской. Также будут расширены действующие платные зоны на участках улиц Карла Маркса, Мустая Карима, Ленина, Кирова и Достоевского.

Платные парковки в Уфе запустили 27 июня 2025 года на девяти улицах исторического центра. Час стоянки стоит 40 рублей, первые 20 минут — бесплатно. Возле социальных объектов бесплатный период — один час. В выходные и праздничные дни парковка бесплатна. На запуск проекта город выделил около 48 миллионов рублей.

За полгода платными парковками воспользовались более 96 тысяч человек. Число оплат составило почти 854 тысячи транзакций. По словам начальника управления транспорта и связи Олега Хмарина, оборачиваемость мест выросла. Водители теперь оставляют машины на один-два часа вместо шести-восьми.

Мэрия рассматривает повышение тарифа на загруженных участках. Штраф за неоплату парковки — 1500 рублей. За время работы проекта вынесли свыше 4 тысяч постановлений.