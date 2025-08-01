В Уфе водители автобусов отказываются принимать карты школьника и «Алга»

Жители уфимской деревни Жилино столкнулись с транспортной проблемой: водители автобусов отказываются принимать карты школьника и «Алга», требуя наличные или переводы на свои личные счета. В Минтрансе признали проблему, но переложили ответственность на перевозчиков.

В уфимском пригороде Жилино разгорается недовольство вокруг оплаты проезда. Водители частных автобусов массово отказываются принимать у пассажиров, в том числе у детей, транспортные карты «Алга» и карты школьника, требуя расплачиваться наличными или делать прямой перевод на их личный банковский счёт.

Одна из жительниц рассказала что её сына чуть не высадили на Нагаевском шоссе, потому что у него разрядился телефон, а водитель отказался принять карту «Алга». Ребёнка спасла только доброта другой пассажирки. И таких случаев, по словам местных, десятки.

В Министерстве транспорта Башкирии корреспонденту UFA1.RU подтвердили, что в курсе проблемы. Основной поток жалоб приходится на частных перевозчиков — «Уфимские автобусные линии» (маршрут № 131) и «Компанию Уфа-Лайн» (маршрут № 153). К государственному «Башавтотрансу» (маршруты № 124 и № 130) претензий значительно меньше.

Чиновники уверяют, что проводят с водителями «профилактическую работу» и напоминают об обязанности принимать все виды оплаты. Однако привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности, по их словам, должны сами компании-перевозчики.

В ведомстве призывают жителей не молчать и фиксировать каждый случай отказа: записывать время, место, госномер автобуса, а по возможности делать фото и видео. Все жалобы Минтранс обещает передавать перевозчикам, а также в налоговую службу и Роспотребнадзор. ФНС, в свою очередь, может оштрафовать компанию за неприменение контрольно-кассовой техники, ведь переводы на личную карту водителя — это прямой уход от налогов.

Однако в этой истории есть важный юридический нюанс. В Роспотребнадзоре пояснили, что по закону перевозчик обязан принимать наличные и национальные платёжные инструменты. Карта «Алга», при всей её популярности в республике, к таковым не относится, что даёт недобросовестным водителям лазейку для отказа.