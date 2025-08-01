В Уфе водители автобусов отказываются принимать карты школьника и «Алга»

Жители уфимской деревни Жилино столкнулись с транспортной проблемой: водители автобусов отказываются принимать карты школьника и «Алга», требуя наличные или переводы на свои личные счета. В Минтрансе признали проблему, но переложили ответственность на перевозчиков. ©rutube
В уфимском пригороде Жилино разгорается недовольство вокруг оплаты проезда. Водители частных автобусов массово отказываются принимать у пассажиров, в том числе у детей, транспортные карты «Алга» и карты школьника, требуя расплачиваться наличными или делать прямой перевод на их личный банковский счёт.
Одна из жительниц рассказала что её сына чуть не высадили на Нагаевском шоссе, потому что у него разрядился телефон, а водитель отказался принять карту «Алга». Ребёнка спасла только доброта другой пассажирки. И таких случаев, по словам местных, десятки.
В Министерстве транспорта Башкирии корреспонденту UFA1.RU подтвердили, что в курсе проблемы. Основной поток жалоб приходится на частных перевозчиков — «Уфимские автобусные линии» (маршрут № 131) и «Компанию Уфа-Лайн» (маршрут № 153). К государственному «Башавтотрансу» (маршруты № 124 и № 130) претензий значительно меньше.
Чиновники уверяют, что проводят с водителями «профилактическую работу» и напоминают об обязанности принимать все виды оплаты. Однако привлекать нарушителей к дисциплинарной ответственности, по их словам, должны сами компании-перевозчики.
В ведомстве призывают жителей не молчать и фиксировать каждый случай отказа: записывать время, место, госномер автобуса, а по возможности делать фото и видео. Все жалобы Минтранс обещает передавать перевозчикам, а также в налоговую службу и Роспотребнадзор. ФНС, в свою очередь, может оштрафовать компанию за неприменение контрольно-кассовой техники, ведь переводы на личную карту водителя — это прямой уход от налогов.
Однако в этой истории есть важный юридический нюанс. В Роспотребнадзоре пояснили, что по закону перевозчик обязан принимать наличные и национальные платёжные инструменты. Карта «Алга», при всей её популярности в республике, к таковым не относится, что даёт недобросовестным водителям лазейку для отказа.
- Что делать, если водитель утверждает, что терминал для оплаты картой неисправен?
Если в автобусе не работает терминал для безналичной оплаты, пассажир имеет право не оплачивать проезд и ехать бесплатно. Обязанность перевозчика — обеспечить исправность оборудования для приема платежей.
- Насколько законно требование водителя перевести деньги за проезд на его личную банковскую карту?
Такое требование является незаконным. Оплата проезда — это расчет за услугу, который должен проводиться через контрольно-кассовую технику (ККТ) с выдачей чека. Перевод на личную карту является попыткой скрыть выручку от налогообложения и нарушает установленный порядок расчетов.
- Какие конкретные штрафы предусмотрены для перевозчика за неприменение кассового аппарата?
Законодательство предусматривает строгие санкции за расчеты без использования ККТ. Для юридических лиц штраф составляет от 75% до 100% от суммы расчета, но не менее 30 000 рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 25% до 50% от суммы, но не менее 10 000 рублей.
- Имеет ли право водитель высадить ребенка из автобуса, если у него не получилось оплатить проезд?
Нет, это прямо запрещено законом. Водитель не имеет права принудительно высаживать из транспорта ребенка в возрасте до 16 лет, если он едет без сопровождения взрослых и не может оплатить проезд.
- Что представляют собой карты «Алга» и «Карта школьника»?
«Алга» — это единая транспортная карта Республики Башкортостан. Ей можно расплачиваться за проезд в общественном транспорте по тарифам перевозчиков. Карта может быть как физической, так и виртуальной, привязанной к смартфону.
«Карта школьника» — это специальная карта для учащихся, которая позволяет оплачивать проезд. Чтобы ею воспользоваться, необходимо заранее пополнить баланс ее транспортного приложения. Она предоставляет возможность удобной оплаты без использования наличных.
- Обязан ли пассажир всегда иметь при себе наличные для оплаты проезда?
По закону о защите прав потребителей, потребителю должно быть обеспечено право выбора способа оплаты. Перевозчик обязан предоставить возможность оплаты как наличными, так и с использованием национальных платежных инструментов (например, банковской картой «Мир»). Отсутствие такой возможности является нарушением прав пассажира.
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.