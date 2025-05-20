В Уфе владелец провалившейся под землю «Лады» два месяца не может добиться компенсации

Представляете, ваша любимая «ласточка» проваливается под землю, а дальше — тишина? Именно в такой ситуации оказался владелец отечественной «Калины». За два месяца после того, как его автомобиль ушёл под асфальт, никто из городских чиновников даже не почесался.

Хозяин многострадальной «Лады» рассказал «Честному репортажу», что администрация Уфы как воды в рот набрала — ни звонка, ни предложения помощи. Даже элементарный сбор документов никто не предложил организовать.

Мужчина мечется между инстанциями как белка в колесе. В ГАИ, куда он пошёл за справкой о ЧП, только руками разводят и плечами жмут. А тем временем его «ласточка» медленно покрывается пылью на штрафстоянке.

С самим провалом тоже всё «прекрасно» — он потихоньку оседает дальше. Это видно даже без специального оборудования. Местные калиноводы теперь этот участок объезжают за километр — от греха подальше.

Вот она, суровая российская реальность: земля уходит из-под ног, а бюрократия остаётся непоколебимой.