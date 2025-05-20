Главная » Дороги и транспорт
27

В Уфе владелец провалившейся под землю «Лады» два месяца не может добиться компенсации

©Честный репортаж

Представляете, ваша любимая «ласточка» проваливается под землю, а дальше — тишина? Именно в такой ситуации оказался владелец отечественной «Калины». За два месяца после того, как его автомобиль ушёл под асфальт, никто из городских чиновников даже не почесался.

Хозяин многострадальной «Лады» рассказал «Честному репортажу», что администрация Уфы как воды в рот набрала — ни звонка, ни предложения помощи. Даже элементарный сбор документов никто не предложил организовать.

RuTube

Мужчина мечется между инстанциями как белка в колесе. В ГАИ, куда он пошёл за справкой о ЧП, только руками разводят и плечами жмут. А тем временем его «ласточка» медленно покрывается пылью на штрафстоянке.

разбитое авто
©Честный репортаж

С самим провалом тоже всё «прекрасно» — он потихоньку оседает дальше. Это видно даже без специального оборудования. Местные калиноводы теперь этот участок объезжают за километр — от греха подальше.

Вот она, суровая российская реальность: земля уходит из-под ног, а бюрократия остаётся непоколебимой.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.