Дорогостоящая улица Генерала Рыленко за 1,2 мллмарда рублей в Уфе снова не выдержала испытания природой — после ночного ливня дорога частично разрушилась. Уже второй раз за весну.

Мощный ливень в ночь на 15 мая смыл грунт вдоль проезжей части в Кузнецовском Затоне. Досталось и пешеходной зоне — размыло дорожку к школе и пешеходный переход.

Чиновники оперативно сообщили, что уже всё восстановили. Хотя некоторые участки ещё предстоит забетонировать. И это только май — что будет после летних ливней, страшно представить.