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В Уфе снова «уплыла» дорога за миллиард

©Кузнецовский затон за Лентой/Vk

Дорогостоящая улица Генерала Рыленко за 1,2 мллмарда рублей в Уфе снова не выдержала испытания природой — после ночного ливня дорога частично разрушилась. Уже второй раз за весну.

Мощный ливень в ночь на 15 мая смыл грунт вдоль проезжей части в Кузнецовском Затоне. Досталось и пешеходной зоне — размыло дорожку к школе и пешеходный переход.

обвал грунта
©Кузнецовский затон за Лентой/Vk

Чиновники оперативно сообщили, что уже всё восстановили. Хотя некоторые участки ещё предстоит забетонировать. И это только май — что будет после летних ливней, страшно представить.

Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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