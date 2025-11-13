В Уфе решили возродить речной транспорт и построить новый вокзал

Власти Уфы анонсировали большое возвращение речного транспорта. У Монумента Дружбы планируют построить полноценный вокзал, а в спальных районах появятся причалы.

Речной ренессанс

Мэрия Уфы поделилась планами по масштабному освоению береговой линии, ссылаясь на Главархитектуру города. Чиновники утвердили проекты планировки набережных Белой и Уфы, которые должны преобразить город. По словам начальника ведомства Руслана Хайруллина, сейчас из 40 километров берега благоустроено лишь около 12%, но это собираются исправить.

Вокзал у Монумента

Главным проектом станет строительство речного вокзала, который разместится на реке Белой у Монумента Дружбы. Рядом, в районе спорткомплекса «Юность», также оборудуют современный причал. Это должно стать первым шагом к возрождению полноценного пассажирского судоходства в столице Башкирии.

Причалы по всему городу

Новые точки притяжения на воде появятся и в других частях города. Места для швартовки судов с удобными подходами предусмотрены в Сипайлово, на улице Максима Рыльского, и в Инорсе, на бульваре Тухвата Янаби.

В Нижегородке собираются создать крупный транспортно-пересадочный узел под названием «Правая Белая», который тоже обзаведётся своим причалом. Не останется в стороне и Затон-Восточный, где кроме пристани появится зона отдыха с сопутствующей инфраструктурой для водного транспорта.

Планы до 2045 года

Чтобы связать все это воедино, чиновники намерены разработать целую Концепцию развития речных пассажирских перевозок Уфы. Стратегический документ охватит период до 2045 года и определит будущее всей речной сети города.

Бетонные берега прошлого

Это уже не первая попытка «оживить» уфимские набережные. Прошлая масштабная реконструкция берега Белой, завершившаяся несколько лет назад, обошлась, по данным СМИ, примерно в 12 миллиардов рублей, но так и не стала популярным местом у горожан из-за обилия бетона и недостатка инфраструктуры.

Возвращение к истокам

Исторически Уфа была тесно связана с рекой. Первое пассажирское сообщение до Казани открылось ещё в 1859 году, а в 1935 году было возведено здание старого речного порта. Новые планы, по сути, являются попыткой вернуть городу былую славу речного центра.

Ещё в 2020 году власти обсуждали с экспертами и блогерами будущее набережной, обещая наполнить её жизнью и смыслами. Тогда в планах были и бассейны, и яхт-клубы, и спортивные площадки. Нынешний проект с вокзалом и причалами выглядит как наиболее конкретный шаг в этом направлении за последние годы.

Старый порт и новые проблемы

Прежний речной порт «Уфа», как и «Башкирское речное пароходство», несколько лет назад ушёл в крутое пике банкротства. Старое здание вокзала на Сафроновском проезде выставили на торги, а власти начали сложный процесс по финансовому оздоровлению речной отрасли. Несмотря на выход компаний из банкротства, былой мощи они так и не вернули.​​

Мелководье и трамвайчики

Сейчас навигация по Белой ограничивается прогулочными теплоходами и речными трамвайчиками в тёплое время года, с мая по сентябрь. Одной из главных проблем для больших круизных судов остаётся глубина реки, которая летом падает до 1,9 метра при необходимых 4,5. Так что для полноценного ренессанса судоходства одних причалов будет мало.​

Часть большого пазла

Новые объекты на воде — часть более крупной головоломки под названием «Южные ворота». Этот масштабный проект предполагает застройку и благоустройство южной части Уфы, включая Кузнецовский затон, и создание нового выезда из города на Оренбургский тракт через новый мост. Таким образом, транспортный узел «Правая Белая» должен стать элементом большой городской перестройки.​