7 часов
В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты

В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.
дорожный знак автобусная остановка
Телеканал UTV сообщил о конфликте в автобусе маршрута №432а. Два школьника направлялись на урок иностранного языка и сели в автобус на остановке «Трансагентство». При попытке оплатить поездку терминал не считал карту.

По словам их отца, дети повторно поднесли карту к терминалу, однако кондуктор заявила в грубой форме: карта якобы заблокирована. После этого она потребовала, чтобы водитель остановился и высадил школьников. На улице было минус пятнадцать градусов. Отец подчеркнул: один из сыновей носил гипс на руке — не заметить перелом было сложно, однако кондуктор проигнорировала это обстоятельство.

Дети ждали следующий транспорт на морозе. В другом автобусе та же карта сработала мгновенно и без проблем.

«Башавтотранс» на момент публикации не прокомментировал ситуацию.

