В Уфе предложили «выключать» электросамокаты на перекрестках — прямо на ходу

Инициатива ГАИ связана с растущим числом ДТП — 32 происшествия с пострадавшими за год

В Уфе представители ГАИ предложили радикальные меры контроля за самокатчиками: принудительное отключение питания на перекрестках и увеличение размера номеров на транспорте. Об этом заявил майор полиции на совещании в городской администрации.

Майор полиции Марс Ахмедзянов выступил с инициативами, которые могут серьезно изменить правила игры для любителей электросамокатов в столице Башкирии. Инспектор предложил операторам проката оснастить свои аппараты функцией автоматического отключения питания на оживленных перекрестках.

По задумке полицейского, это должно принудительно останавливать лихачей, которые часто игнорируют правила дорожного движения. Кроме того, майор настаивает на увеличении размера идентификационных табличек на самокатах — чтобы нарушителей было проще вычислять.

Не обошел вниманием Ахмедзянов и вопрос парковки средств индивидуальной мобильности. Он предложил ограничить стоянку СИМ специально отведенными зонами и сделать разметку более заметной для пользователей.

Вопросы безопасности майор предлагает продвигать через соцсети. По его мнению, руководители муниципалитетов, общественники и популярные блогеры должны активнее привлекать внимание к проблеме в своих аккаунтах.

Статистика ДТП с участием электросамокатов в Уфе выглядит тревожно: за прошлый год зарегистрировано 32 происшествия, в которых пострадали 32 человека. С начала текущего года уже случилось 4 аварии с 4 пострадавшими.

Существующие меры безопасности оказываются недостаточно эффективными. Сейчас большинство сервисов проката уже используют функцию автоматического замедления на пешеходных переходах и оживленных тротуарах. В приложениях эти зоны специально отмечены с указанием допустимой скорости — например, 5 км/ч на пешеходных переходах и 10-15 км/ч на тротуарах вдоль дорог, при стандартной скорости самоката в 25 км/ч.

Однако такая система имеет серьезный недостаток — задержку в работе геолокации. Сигнал об ограничении скорости поступает с запозданием до 30 секунд, и самокатчик успевает преодолеть опасную зону до активации ограничения. Именно поэтому ГАИ настаивает на более радикальных мерах контроля.