В Уфе потратят 3,8 млн рублей на обследование моста через Белую

В Уфе за 3,8 млн рублей обследуют мост через Белую на проспекте Салавата Юлаева, заключение предстоит получить до конца 2025 года.

В Уфе проведут диагностику моста через Белую на проспекте Салавата Юлаева. Городская администрация выделяет 3,8 млн рублей из субсидий, заказчик — МБУ «СУРСИС». Подрядчика выбирают до 17 ноября, завершить обследование необходимо к 19 декабря 2025 года. Такая диагностика позволяет выявить уязвимости инфраструктуры и предотвратить внезапные ограничения движения.

Мост в Кировском районе построен в 1992 году. Его длина — около 690 метров, ширина проезжей части — 21 метр. Подрядчик проведет комплексную диагностику: оценит грузоподъемность, выявит дефекты, даст рекомендации по ремонту или реконструкции. В работу входит изучение архивной документации, полевые исследования и составление технического отчета. При обнаружении опасных дефектов исполнитель обязан уведомить заказчика в течение 12 часов.