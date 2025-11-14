0
1 час
Дороги и транспорт

В Уфе потратят 3,8 млн рублей на обследование моста через Белую

В Уфе за 3,8 млн рублей обследуют мост через Белую на проспекте Салавата Юлаева, заключение предстоит получить до конца 2025 года.
ремонт бельского моста
В Уфе проведут диагностику моста через Белую на проспекте Салавата Юлаева. Городская администрация выделяет 3,8 млн рублей из субсидий, заказчик — МБУ «СУРСИС». Подрядчика выбирают до 17 ноября, завершить обследование необходимо к 19 декабря 2025 года. Такая диагностика позволяет выявить уязвимости инфраструктуры и предотвратить внезапные ограничения движения.

Мост в Кировском районе построен в 1992 году. Его длина — около 690 метров, ширина проезжей части — 21 метр. Подрядчик проведет комплексную диагностику: оценит грузоподъемность, выявит дефекты, даст рекомендации по ремонту или реконструкции. В работу входит изучение архивной документации, полевые исследования и составление технического отчета. При обнаружении опасных дефектов исполнитель обязан уведомить заказчика в течение 12 часов.

Мост на проспекте Салавата Юлаева связывает крупные жилые массивы и промзоны по обе стороны реки Белая, играя ключевую роль в городской логистике. Обследование направлено на сохранение эксплуатационной надежности сооружения на фоне роста автопотока в последние годы.

0
14.11.2025
Дороги и транспорт

Авария на подстанции в Уфе изменила маршруты трамваев №5, 10 и 18

трамвай едет по рельсам
В Уфе произошел сбой на тяговой подстанции. Популярные трамвайные маршруты №5, 10 и 18 временно едут в депо. Ремонтники ищут повреждение кабеля.
-1
12.11.2025
Криминал

В Уфе завершили расследование дела о массовой драке кадетов

погоны прокуратуры
В Уфе десятерых экс-кадетов будут судить за массовую драку, случившуюся год назад. Старшекурсники напали на младших с ремнями и арматурой из-за обидной надписи на плацу.
0
12.11.2025
Происшествия

В Башкирии назвали город, лидирующий по числу ДТП

авто после дтп
Уфа стала абсолютным лидером по числу ДТП в Башкирии по итогам октября. На столицу пришлась почти половина всех аварий, девять погибших и 138 пострадавших.
1
12.11.2025
Происшествия

«Дело пытаются замять»: в уфимской школе кадеты избили пятиклассника

ученик школы
В уфимской школе №41 кадеты затравили и избили пятиклассника. Мама ребёнка обратилась в полицию, но утверждает, что руководство пытается замять дело и обвинить её сына.
0
12.11.2025
Происшествия

Жителей Уфы напугал разгуливающий по улице в одних шортах мужчина с ножом

мужчина на улице
Житель Уфы в одних шортах и с ножом в руках с утра пугал прохожих на улице Рудольфа Нуреева. Один из очевидцев столкнулся с ним в лифте, где тот требовал деньги.
-1
12.11.2025
Культура

Уфимцам покажут историю ислама через светящийся куб

ротонда с led кубом
Возле Хакимовской мечети в Уфе установили необычный объект — цифровой куб. Теперь историю ислама и города будут транслировать прямо на улице в сквере «Семейный».
0
11.11.2025
Спорт

В Башкирии стартовал отбор в команду пловцов-экстремалов

женщина возле уличного бассейна
В Башкирии проходит чемпионат по зимнему плаванию для формирования сборной. 60 спортсменов соревнуются на озере Тёплом в Уфе за право представлять республику на всероссийском уровне.
