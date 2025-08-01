В Уфе польские трамваи Pesa заменят весь подвижной состав на юге города

В Уфе польские вагоны Pesa, полученные из Москвы, полностью заменят старый подвижной состав в южной части города и, наконец, поедут в Зелёную Рощу

Власти Уфы официально подтвердили планы по полной замене трамвайного парка в южной части города. Как сообщили UFA1.RU в мэрии, современные польские трамваи Pesa, которые достались столице Башкирии от Москвы, начнут курсировать по всем маршрутам на юге, включая долгожданное направление в Зелёную Рощу и к железнодорожному вокзалу.

Это стало возможным благодаря большой «рокировке». Нынешние вагоны КТМ-8, которые сейчас обслуживают южную часть, будут переведены в северное депо в Черниковке. Там они должны заменить совсем старые и изношенные чешские трамваи «Татра», возраст которых достигает 55 лет. Для сравнения, вагонам КТМ-8 около 33 лет, а московским «подаркам» Pesa —11.

Эксперты и жители города давно говорили о необходимости таких перемен. В северной части Уфы наблюдается острая нехватка «живых» трамваев. Это приводит к очень длинным интервалам движения. Перевод туда более свежих вагонов КТМ-8 должен частично решить эту проблему и улучшить транспортное обслуживание Черниковки.

Модернизация парка и проблемы

Уфа безвозмездно получила от Москвы 69 списанных, но вполне современных трамваев Pesa Fokstrot. Поставки начались весной 2024 года, и к лету 2025-го в город прибыло уже значительное количество вагонов. Их постепенно вводят в эксплуатацию, в основном на маршруте №5 «Госцирк — Улица Пушкина».

Однако процесс не обходится без проблем. Из-за сильной изношенности уфимских трамвайных путей новые вагоны периодически сходят с рельсов. Власти признают проблему и планируют реконструкцию путей, предварительная стоимость которой оценивается в 2,5 млрд рублей.