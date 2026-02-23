В Уфе по ночам полностью перекроют проезд на Восточном выезде

Из-за установки оборудования транспортную артерию столицы Башкирии будут закрывать для автомобилей пять ночей подряд.

Минтранс Башкирии объявил о временной остановке движения автомобилей по платной магистрали. Ограничения начнут действовать с 24 февраля и продлятся пять ночей.

Дорогу будут перекрывать ровно в полночь, а открывать для движения — в пять часов утра. Съезды со стороны автодороги М-5, уфимского проспекта Салавата Юлаева, а также Федоровки полностью закроют.

Рабочие установят новые элементы системы автоматического контроля дорожного движения.

Движение по Восточному выезду запустили в марте 2024 года. По данным Минтранса, за первый год работы дорогой воспользовались 4,7 млн водителей.

В январе 2025 года власти республики пересмотрели тарифы и отменили ночные скидки. Как сообщал портал UFA1.RU, водители легковых автомобилей без транспондеров платят 150 рублей. Тариф для большегрузного транспорта и крупных автобусов составляет 300 рублей.