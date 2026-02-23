0
5 часов
Дороги и транспорт

В Уфе по ночам полностью перекроют проезд на Восточном выезде

Из-за установки оборудования транспортную артерию столицы Башкирии будут закрывать для автомобилей пять ночей подряд.
восточный выезд в Уфе
© Ратмир Мавлиев

Минтранс Башкирии объявил о временной остановке движения автомобилей по платной магистрали. Ограничения начнут действовать с 24 февраля и продлятся пять ночей.

Дорогу будут перекрывать ровно в полночь, а открывать для движения — в пять часов утра. Съезды со стороны автодороги М-5, уфимского проспекта Салавата Юлаева, а также Федоровки полностью закроют.

Рабочие установят новые элементы системы автоматического контроля дорожного движения.

Движение по Восточному выезду запустили в марте 2024 года. По данным Минтранса, за первый год работы дорогой воспользовались 4,7 млн водителей.

В январе 2025 года власти республики пересмотрели тарифы и отменили ночные скидки. Как сообщал портал UFA1.RU, водители легковых автомобилей без транспондеров платят 150 рублей. Тариф для большегрузного транспорта и крупных автобусов составляет 300 рублей.

Похожие записи
0
23.02.2026
Происшествия

В Уфе водитель протаранил припаркованную машину и сбежал, оставив пассажира

автомобиль
В уфимском дворе автомобилист на высокой скорости врезался в стоящую машину и скрылся, бросив пассажира на месте аварии.
0
22.02.2026
Новости

Муфтий Башкирии предупредил о мошеннических сборах на строительство мечети «Ар-Рахим»

мечеть ар-рахим
Айнур Биргалин заявил, что в интернете появились фейковые призывы жертвовать деньги на строительство уфимской мечети «Ар-Рахим».
0
22.02.2026
Дороги и транспорт

В Уфе ребёнка с гипсом высадили из автобуса в пятнадцатиградусный мороз из-за ошибки оплаты

дорожный знак автобусная остановка
В Уфе кондуктор высадила двух школьников из общественного транспорта в мороз — позже выяснилось, что банковская карта работала исправно.
0
22.02.2026
Культура

Уфа выделит 900 тысяч рублей на проведение игр КВН: контракт достался единственному участнику торгов

деньги в кошельке
Администрация Уфы направит почти миллион рублей из городского бюджета на организацию турниров КВН. Контракт без конкуренции получила компания директора башкирских лиг клуба.
0
20.02.2026
Криминал

В Уфе осудили банду из 24 человек за кредитные аферы на 90 миллионов рублей

в зале суда
В столице Башкирии вынесли приговор организованной группе, которая оформляла фиктивные кредиты с помощью поддельных документов о трудоустройстве.
0
20.02.2026
Дороги и транспорт

Из-за метели и снегопада в Башкирии ввели ограничения на пяти участках автодорог

метель на дороге
В южных районах Башкирии снегопад и метель парализовали движение на пяти участках автодорог — часть из них закрыта для любого транспорта.
Главная
MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.