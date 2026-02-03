В Уфе перекрыли Казанскую: ремонт затянется на месяц

До 1 марта в столице Башкортостана закрыт местный проезд на улице Казанской из-за строительства ливневки.

В Уфе временно ограничили движение на участке улицы Казанской в районе дома №2. Об этом сообщила городская администрация. Перекрытие продлится месяц — до 1 марта. Сейчас там устанавливают ограждения и готовятся к основным работам.

Почему перекрыли

Причина — устройство ливневой канализации. Специалисты объяснили, что без дренажной системы этот отрезок дороги регулярно подтапливает во время ливней и весеннего паводка. Новая канализация должна решить проблему. Движение обещают восстановить к началу марта, если не будет технических накладок.

Не первое перекрытие

Это уже не первое ограничение на Казанской в этом году. С 5 января закрывали другой участок — от съезда с улицы имени Округа Галле до дома №37. Там работы должны завершить к середине февраля. Власти говорят, что перекрытия связаны с крупными инженерными проектами.

Что происходит в городе

В последние годы в Уфе идет активная модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры. Ремонтируют магистрали, перестраивают перекрестки, прокладывают ливневки. Временные перекрытия стали обычной практикой при таких работах.

В других районах столицы Башкортостана тоже периодически закрывают участки дорог для ремонта инженерных сетей. Городские власти стараются заранее предупреждать жителей об изменениях через официальные каналы и СМИ. Водителям советуют пользоваться навигаторами и заблаговременно продумывать альтернативные маршруты.