0
6 часов
Дороги и транспорт

В Уфе перекрыли Казанскую: ремонт затянется на месяц

До 1 марта в столице Башкортостана закрыт местный проезд на улице Казанской из-за строительства ливневки.
карта уфы
©мэрия Уфы

В Уфе временно ограничили движение на участке улицы Казанской в районе дома №2. Об этом сообщила городская администрация. Перекрытие продлится месяц — до 1 марта. Сейчас там устанавливают ограждения и готовятся к основным работам.

Почему перекрыли

Причина — устройство ливневой канализации. Специалисты объяснили, что без дренажной системы этот отрезок дороги регулярно подтапливает во время ливней и весеннего паводка. Новая канализация должна решить проблему. Движение обещают восстановить к началу марта, если не будет технических накладок.

Не первое перекрытие

Это уже не первое ограничение на Казанской в этом году. С 5 января закрывали другой участок — от съезда с улицы имени Округа Галле до дома №37. Там работы должны завершить к середине февраля. Власти говорят, что перекрытия связаны с крупными инженерными проектами.

Что происходит в городе

В последние годы в Уфе идет активная модернизация транспортной и коммунальной инфраструктуры. Ремонтируют магистрали, перестраивают перекрестки, прокладывают ливневки. Временные перекрытия стали обычной практикой при таких работах.

В других районах столицы Башкортостана тоже периодически закрывают участки дорог для ремонта инженерных сетей. Городские власти стараются заранее предупреждать жителей об изменениях через официальные каналы и СМИ. Водителям советуют пользоваться навигаторами и заблаговременно продумывать альтернативные маршруты.

Похожие записи
0
03.02.2026
Происшествия

Родители напавшего на гимназию №16 были в курсе школьных конфликтов

школьник с травматом
Отец девятиклассника подтвердил жалобы на издевательства, а друг заметил странности в поведении. Власти опровергли наличие пострадавших, возбуждено дело.
0
03.02.2026
Новости

В Уфе предлагают назвать улицу в честь экс-мэра Павла Качкаева

карта Уфы
Власти Уфы запустили общественное голосование по вопросу присвоения одной из улиц имени бывшего градоначальника Павла Качкаева, который руководил столицей Башкирии восемь лет.
0
03.02.2026
Происшествия

Школьник из Башкирии вел дневник перед нападением на гимназию и мечтал о тюрьме

школьник с травматом
Девятиклассник гимназии №16 в Уфе вел онлайн-дневник перед нападением на школу, где объяснял свой поступок желанием попасть за решетку и накопленной агрессией после перевода в новый класс.
0
03.02.2026
Происшествия

Глава Башкирии посетил гимназию №16 после инцидента с девятиклассником: директору грозит увольнение

хабиров дает интервью
В Уфе школьник принес в гимназию нож и игрушечный автомат. Главе Башкирии доложили о ситуации, и он лично прибыл в учебное заведение.
0
03.02.2026
Происшествия

В Уфе девятиклассник пронес в гимназию нож и игрушечный автомат, Глава Башкирии грозит увольнениями

школьник с травматом
В гимназии №16 Уфы девятиклассник пронес через металлоискатель нож и игрушечное оружие. Радий Хабиров пообещал уволить руководство школы, если выяснится, что подростка травили.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.