В Уфе пенсионерка почти четыре часа не могла уехать из Шакши на автобусе

Транспортный коллапс в уфимской Шакше. Пенсионерка прождала автобус три часа и не уехала. Местные говорят: это уже система, а не сбой. В ответ на жалобы — тишина.

В уфимском микрорайоне Шакша пожилая женщина прождала автобус на остановке с 11 утра до половины третьего дня. Уехать на маршруте №225 ей так и не удалось. Уйти на другую остановку или вызвать такси женщина не могла: не было сил и денег.

Об этом случае рассказала её знакомая в социальных сетях главы Башкирии. По словам местных жителей, это не единичный случай, а системная проблема для всего района.

Транспорт ходит не по расписанию

Для жителей Шакши добраться до центра города или вернуться домой — ежедневная трудность. Основные маршруты, №225 и №35, работают нерегулярно. Пассажиры, среди которых много пенсионеров, часами ждут транспорт на остановках.

По официальному графику, автобус №225 должен ходить раз в час, а №35 — каждые 30 минут. На деле, по словам жителей, автобусы часто не выходят на линию или начинают работу с большим опозданием.

Перевозчик ссылается на нехватку водителей

Проблема известна и властям, и компании-перевозчику «Башавтотранс». Представитель компании ранее объяснял, что из-за острой нехватки водителей простаивает треть автобусного парка. С похожей критикой в адрес перевозчика в этом году выступал и мэр Стерлитамака.

На момент публикации власти не прокомментировали ситуацию с пенсионеркой в Шакше. Жители района продолжают ждать транспорт, надеясь, что их проблема будет решена.