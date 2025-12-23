0
Дороги и транспорт

В Уфе парковки в центре станут бесплатными с 31 декабря по 11 января

С 31 декабря по 11 января водители могут бесплатно оставлять машины в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не будут списывать все новогодние каникулы.
График работы

Платить не придется с ближайшей среды, 31 декабря 2025 года, до воскресенья, 11 января 2026 года включительно. Это касается всех муниципальных стоянок в историческом центре, включая улицы Карла Маркса, Пушкина и Коммунистическую. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи уфимской администрации.

Обычный режим работы вернется в понедельник, 12 января. С этого дня парковка снова станет платной по будням с 7:00 до 21:00.

Тарифы и штрафы

Напоминаем стандартные условия, которые вступят в силу после праздников:

  • Цена: 40 рублей в час.
  • Бесплатное время: первые 20 минут (возле школ и больниц — 60 минут).
  • Штраф: 1500 рублей, если не оплатить стоянку до конца суток.

Оплатить время можно через приложение «Горпарковки», на сайте parking02.ru или через СМС.

Для льготников (ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, владельцы электромобилей) парковка остается бесплатной всегда, независимо от праздников.

Платные парковки в Уфе заработали в июне 2025 года. Власти ввели их, чтобы разгрузить центр от хаотично брошенных машин и увеличить пропускную способность улиц. Сейчас в городе действует около 1200 платных мест. В 2026 году мэрия планирует расширить зону платной парковки еще на 2,2 тысячи мест.

Похожие записи
0
23.12.2025
Новости

ВС РФ признал законной критику властей и нацистскую символику без пропаганды

статуя фемиды
Верховный суд России постановил, что демонстрация нацистской атрибутики законна, если она сопровождается осуждением идеологии. Также суд запретил считать критику чиновников экстремизмом.
0
23.12.2025
Дороги и транспорт

В Башкирии экипаж автобуса лишили премии за высадку школьника в мороз

дорожный знак автобусная остановка
Кондуктор и водитель «Башавтотранса» остались без новогодних выплат. Они выгнали 14-летнего подростка из салона в 20-градусный мороз из-за отсутствия денег на карте.
0
23.12.2025
Новости

Мэр Уфы показал сгенерированное нейросетью фото с главами районов

новогодняя открытками с главами районов Уфы
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев опубликовал сгенерированное нейросетью изображение, на котором он и семь глав районов города представлены в зимней одежде на фоне леса.
0
21.12.2025
Экономика

Средний чек на новостройки Уфы вырос до 7,2 млн рублей

строящийся дом
С января по ноябрь 2025 года бюджет покупки квартиры в новых домах Уфы увеличился на 7,5%. Теперь средняя квартира стоит 7,2 млн рублей. Спрос на этом фоне упал: застройщики продали на 13,8% меньше лотов, чем год назад.
0
20.12.2025
Происшествия

В Уфе спасатели вытащили замерзшую женщину из оврага на улице Сибирякова

спасатели на месте происшествия
Сотрудники Управления гражданской защиты (УГЗ) Уфы подняли со дна оврага женщину, которой было на вид 40–50 лет. Пострадавшая сильно замерзла, ее трясло, она не могла связно говорить.
0
20.12.2025
Новости

В Уфе на Первомайской появился памятник архитектору Маргарите Куприяновой

маргарита Куприянова
В декабре 2025 года в Черниковке установили бронзовую скульптуру главного архитектора района Маргариты Куприяновой. Памятник находится на аллее рядом с площадью Орджоникидзе, в окружении знаменитых «восьмиэтажек».
0
18.12.2025
Происшествия

Второй случай за неделю: в Уфе упал лифт с людьми в доме на улице Цюрупы

спасатели на месте происшествия
В Уфе в доме на улице Цюрупы, 78 сорвался лифт. В кабине находились три человека: двое мужчин и женщина. Это второй случай падения лифта в городе за неделю.
0
18.12.2025
Новости

Мишура до тюрьмы доведет: за новогодний декор на работе грозит 7 лет колонии

новогодние игрушки
Создание праздничной атмосферы в офисе может грозить штрафом до 400 тысяч рублей или реальным сроком. Юрист рассказал, как избежать наказания.
