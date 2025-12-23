В Уфе парковки в центре станут бесплатными с 31 декабря по 11 января

С 31 декабря по 11 января водители могут бесплатно оставлять машины в зоне платной парковки. Деньги за стоянку не будут списывать все новогодние каникулы.

График работы

Платить не придется с ближайшей среды, 31 декабря 2025 года, до воскресенья, 11 января 2026 года включительно. Это касается всех муниципальных стоянок в историческом центре, включая улицы Карла Маркса, Пушкина и Коммунистическую. Об этом сообщили в управлении транспорта и связи уфимской администрации.

Обычный режим работы вернется в понедельник, 12 января. С этого дня парковка снова станет платной по будням с 7:00 до 21:00.

Тарифы и штрафы

Напоминаем стандартные условия, которые вступят в силу после праздников:

Цена : 40 рублей в час.

: 40 рублей в час. Бесплатное время : первые 20 минут (возле школ и больниц — 60 минут).

: первые 20 минут (возле школ и больниц — 60 минут). Штраф: 1500 рублей, если не оплатить стоянку до конца суток.

Оплатить время можно через приложение «Горпарковки», на сайте parking02.ru или через СМС.

Для льготников (ветераны боевых действий, инвалиды, многодетные семьи, владельцы электромобилей) парковка остается бесплатной всегда, независимо от праздников.

Платные парковки в Уфе заработали в июне 2025 года. Власти ввели их, чтобы разгрузить центр от хаотично брошенных машин и увеличить пропускную способность улиц. Сейчас в городе действует около 1200 платных мест. В 2026 году мэрия планирует расширить зону платной парковки еще на 2,2 тысячи мест.