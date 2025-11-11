0
24 минуты
Дороги и транспорт

В Уфе открыли две полосы движения на улице Пугачёва

В Уфе открыли движение по двум полосам улицы Пугачева, все четыре планируют открыть к 24 ноября.
ночная улица
©Ратмир Мавлиев

В Уфе открыли движение по двум полосам на участке улицы Пугачёва от улицы Геофизиков до транспортной развязки. Время в пути по новому участку составляет около двух минут — раньше водители преодолевали более 3,5 км через объездные маршруты. Реконструкция одной из ключевых транспортных артерий города началась летом 2022 года в рамках программы «Южные ворота».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о промежуточных итогах:

«Понимаю, что горожане с нетерпением ждут завершения этого важного проекта».

Ранее доступ на основные участки улицы был ограничен. Это вызывало жалобы жителей на временные неудобства.

За время реконструкции власти изъяли 147 земельных участков, выплатили компенсации более чем 400 собственникам и снесли здания, мешавшие строительству новой магистрали. Общая стоимость работ с начала проекта превысила 2,47 млрд рублей. Сроки сдачи неоднократно переносили по техническим и юридическим причинам.

К 24 ноября 2025 года администрация обещает открыть движение по всем четырём полосам основной проезжей части на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков.

Ещё две полосы на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки, левый боковой проезд и тротуары планируют сдать в 2026 году. Помимо обустройства дорожного полотна, установят новые светофоры и улучшат пешеходную инфраструктуру.

Реконструкция улицы Пугачёва — часть обновления транспортной инфраструктуры южной части Уфы. По оценкам мэрии, проект снизит транспортную загрузку, повысит безопасность движения и создаст условия для развития прилегающих районов.

Похожие записи
0
10.11.2025
Жизнь

«Ни умыться, ни постирать»: жители Уфы после планового ремонта труб пятые сутки сливают ржавую воду и боятся за технику

грязная вода из карана
В нескольких домах Уфы из кранов пятый день льётся рыжая жижа. Люди боятся за технику и ругаются с коммунальщиками, которые вместо помощи хамят.
0
09.11.2025
Дороги и транспорт

Из Уфы запустили прямые рейсы во Вьетнам. Но есть один нюанс

пассажирский самолет в небе
Из Уфы запустили долгожданные прямые рейсы в Нячанг. Лететь 10 часов, а билет на ближайшие даты обойдётся примерно в 80 тысяч рублей — как средняя зарплата в городе.
0
07.11.2025
Новости

Жителям Уфы назвали адреса всех новогодних городков

горожане возле новогодней елки
Мэрия Уфы раскрыла планы по праздничному оформлению города к Новому 2026 году. Стало известно, где установят главные пиксельные ели и в каких районах появятся ледовые городки.
0
07.11.2025
Дороги и транспорт

Власти Уфы предупредили водителей о штрафах до 6 тысяч рублей

эвакуация автомобиля на штрафстоянку
В Уфе начали массово эвакуировать машины с тротуаров. За сутки на штрафстоянку отправили 72 авто, а их владельцам выписали штрафы до 6 тысяч рублей за неправильную парковку.
0
07.11.2025
Происшествия

В Уфе ночное происшествие подняло на ноги целый жилой дом. Что произошло?

пожар в электрощитовой
Ночью в Уфе загорелся электрощит в доме на проспекте Октября. Пожарные спасли 15 жильцов, включая троих детей. Никто не пострадал.
2
05.11.2025
Происшествия

«Подсматривал из кабинок»: Уфимец устроил засаду в женском туалете ТЦ и попался охране

руки в наручниках
В уфимском ТЦ «Мир» задержали 46-летнего мужчину, который подсматривал за девушками в женском туалете. Похожий случай недавно был в городском аэропорту.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.