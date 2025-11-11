В Уфе открыли две полосы движения на улице Пугачёва

В Уфе открыли движение по двум полосам улицы Пугачева, все четыре планируют открыть к 24 ноября.

В Уфе открыли движение по двум полосам на участке улицы Пугачёва от улицы Геофизиков до транспортной развязки. Время в пути по новому участку составляет около двух минут — раньше водители преодолевали более 3,5 км через объездные маршруты. Реконструкция одной из ключевых транспортных артерий города началась летом 2022 года в рамках программы «Южные ворота».

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев сообщил о промежуточных итогах:

«Понимаю, что горожане с нетерпением ждут завершения этого важного проекта».

Ранее доступ на основные участки улицы был ограничен. Это вызывало жалобы жителей на временные неудобства.

За время реконструкции власти изъяли 147 земельных участков, выплатили компенсации более чем 400 собственникам и снесли здания, мешавшие строительству новой магистрали. Общая стоимость работ с начала проекта превысила 2,47 млрд рублей. Сроки сдачи неоднократно переносили по техническим и юридическим причинам.

К 24 ноября 2025 года администрация обещает открыть движение по всем четырём полосам основной проезжей части на участке от Монумента Дружбы до улицы Геофизиков.

Ещё две полосы на участке от улицы Геофизиков до транспортной развязки, левый боковой проезд и тротуары планируют сдать в 2026 году. Помимо обустройства дорожного полотна, установят новые светофоры и улучшат пешеходную инфраструктуру.

Реконструкция улицы Пугачёва — часть обновления транспортной инфраструктуры южной части Уфы. По оценкам мэрии, проект снизит транспортную загрузку, повысит безопасность движения и создаст условия для развития прилегающих районов.