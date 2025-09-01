0
4 часа
Дороги и транспорт

В Уфе определили исполнителя декоративной иллюминации моста через «Салаватку»

Управление капстроительства мэрии заключило контракт на архитектурную подсветку развязки с нефтекамским ИП Владиком Хуснутдиновым.
подстветка моста
©Ратмир Мавлиев / Telegram

Управление капстроительства мэрии Уфы по итогам аукциона определило подрядчика для благоустройства путепровода на стыке проспекта Салавата Юлаева и улицы Айской. Победителем торгов стал предприниматель из Нефтекамска Владик Хуснутдинов, предложивший выполнить работы за 28,4 млн рублей при стартовой цене 31,9 млн, пишет РБК-Уфа.

На аукцион поступили две заявки. Конкурент Хуснутдинова готов был взяться за дело всего на сто тысяч дороже. Срок выполнения работ составляет месяц, деньги выделяют из городского бюджета.

Подрядчик установит декоративные пластины-ламели и наружное освещение, проведет пусконаладочные работы. Гарантийные обязательства действуют три года. Проект подсветки создавал «ТД Небесный свет».

Архитектурное освещение задействует 1,3 тысячи светильников, которые подсветят фасады моста и прилегающую территорию. RGB-приборы позволят менять цветовые сценарии.

Предприниматель Хуснутдинов работает с 2008 года, руководит нефтекамской «Лайф Групп» и совладеет фирмой «Паркхаус». В прошлом году он уже получил подряд на подсветку другого участка проспекта Салавата Юлаева — на пересечении с Мингажева за 20 млн рублей.

Программа иллюминации мостов над главной магистралью стартовала весной 2024-го. Тогда же тюменский «Торговый дом Небесный свет» взялся подсветить путепровод у Кирова за 27,9 млн. Теперь очередь дошла до развязки с Айской — одной из ключевых транспортных артерий города.

