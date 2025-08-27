В Уфе начали мыть улицы и остановки после дождей

Глава Кировского района Уфы отчитался об уборке улиц. Коммунальщики моют мокрый асфальт из шлангов, приводя в порядок остановки после недавнего дождя.

В Кировском районе Уфы коммунальные службы отмывают асфальт и автобусные остановки от грязи после ливня. Фотографии с уборкой опубликовал глава района Илвир Нурдавлятов.

По его словам, это часть комплексных работ по благоустройству. В ближайшее время в районе также начнут ремонтировать дорожные ямы, продолжат стричь газоны и чистить спецтехникой тротуары и проезжие части.

Усиленная уборка города началась после поручения мэра Уфы Ратмира Мавлиева. В июле он потребовал улучшить качество очистки улиц, уделив особое внимание гранитным покрытиям. Для мытья плитки щетками и специальными составами в городе сформировали отдельную бригаду.